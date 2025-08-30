Confirma Pixar la secuela de ‘Coco’

Fue este 30 de agosto cuando las redes sociales estallaron al revelarse los proyectos venideros de Disney Pixar y es que, Coco, aquella historia de Miguel inspirada en la cultura mexicana tendrá su segunda parte.

Luego de que hace algunos meses se confirmara la quinta parte de Toy Story , ahora se ha hecho oficial la secuela de una de las películas más amadas por grandes y chicos y, sin duda, una de las que marcaron un ants y después en Pixar: Coco.

Gran día para los amantes de Disney y de la animación ya que Pixar ha anunciado las películas en las que están trabajando y esto ha dejado muy impresionados a muchos.

La lista de películas de Pixar: Hoppers - Marzo '26 Toy Story 5 - Junio 26 Gatto - Junio '27 Increíbles 3 Coco 2 pic.twitter.com/GSwAEKWRgp

De acuerdo con la información y foto difundida en redes sociales, la secuela de Coco estaría llegando a los cines en tres años, o sea, en 2028, señala milenio.com

La primera parte de esta entrañable película terminó con Miguel junto a su familia honrando a sus familiares fallecidos, entre ellos, su “mamá Coco”. Sin embargo, aún no se ha revelado la trama que esta secuela seguirá por lo que se espera que en los próximos meses se revelen más detalles.

Los directores Lee Unkrich y Adrian Molina vuelven al timón del proyecto, y el productor será Mark Nielsen, conocido por su trabajo en Toy Story 4 e Inside Out 2.

En la primera entrega lanzada en 2017, se conoce la historia de Miguel, un niño que sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó, y quieren obligar a Miguel a ser zapatero, como todos los miembros de la familia.

Por accidente, Miguel entra en la Tierra de los Muertos, de donde sólo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición, pero su tatarabuela se niega a dejarlo volver con los vivos si no promete que no será músico.