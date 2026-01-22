Confirma Rafael Amaya la décima temporada de ‘El Señor de los Cielos’

“Soy Rafael Amaya y les traigo una noticia muy importante. El Señor de los Cielos , la décima temporada está confirmada. Y quería que saliera de mi boca, porque ahora sí es oficial. Así que nos vemos muy pronto”, dijo.

El actor oriundo de Hermosillo, Sonora, no compartió información sobre los temas que se abordarán en la nueva entrega ni cuándo podría llegar a la pantalla chica, pero aseguró que será muy pronto.

La décima temporada de la serie El señor de los cielos está confirmada, así lo dio a conocer el protagonista de la serie, Rafael Amaya, este 22 de enero a través de sus redes sociales.

El anuncio causó sensación en redes sociales, pues los fanáticos de la serie esperaban con ansias no solo la continuación de la historia, también el regreso del actor como el personaje principal, señala infobae.com

“Sin palabras, lo que todos queríamos escuchar”, “Permítanme, pero voy a llorar, me desmayo de la emoción”, “Regresa el papá de los pollitos. Esto era lo que había esperado”, “Desde la 1 temporada sigo la serie y es una de las mejores de las décadas”, “Omg te extrañábamos eres el mejor”, “Sabíamos que no nos podía decepcionar”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Cabe recordar que el primer capítulo de la telenovela se estrenó en 2013, mientras que se transmitió en 2024. Durante todo ese tiempo, el proyecto se ha mantenido en el gusto del público.

“Siento mucha alegría, mucha satisfacción porque cada temporada fue un reto, un aprendizaje y hay cosas que uno quiere recordar, otras que todavía las asimilar o no te acuerdas. Hay emociones encontradas, pero bueno, el pasado es para aprender y el presente es para aplicar lo que has aprendido”, comentó el artista.

Fue en abril de 2013 cuando la telenovela se estrenó en la pantalla chica a través de Telemundo. En aquel entonces, el actor tenía 36 años y ya había participado en proyectos como Salomé, Alguien te mira, Las vías del amor, Amar otra vez y Las dos caras de Ana.

Actualmente, tiene 48 años de edad y no solo encarnará al famoso narcotraficante de ficción, también participará como productor.