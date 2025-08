Confirma Sarah Jessica Parker el final de la serie ‘And Just Like That’

Y una vez más terminarán el drama, el amor y el sexo en Nueva York para la historia que protagoniza Sarah Jessica Parker en HBO Max, ya que la actriz se despidió de su icónico personaje, Carrie Bradshaw, luego de anunciarse que And Just Like That, la secuela de Sex and the City, concluirá con su tercera temporada. “Ella cruzó calles, avenidas, rubicones, o eso parecía. Ella rompió corazones, tacones, hábitos. Ella amó, perdió, ganó, tropezó, saltó, se quedó corta y cayó en charcos. Envejeció, se volvió más sabia. Ha tomado las decisiones más difíciles, las peores y las mejores”, escribió Parker en una carta de despedida publicada en su cuenta de Instagram, donde suma más de 9.9 millones de seguidores. La actriz, de 60 años, rindió un extenso homenaje al personaje que interpreta desde 1998, año en que se estrenó el primer episodio de la exitosa serie Sex and the City, centrada en las aventuras de un grupo de amigas solteras en sus treintas, en Nueva York.

La reacción de Parker llega tras el anuncio de que la serie And Just Like That... concluirá con su tercera temporada, actualmente en emisión, que se extenderá hasta 12 episodios, con un final dividido en dos partes, señala vanguardia.com ”Carrie Bradshaw ha dominado el latido profesional de mi vida durante 27 años. Creo que la he amado más que a ningún otro personaje. Sé que otros también la han amado como yo. Se han frustrado con ella, la han condenado y han apostado por ella. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la mejor banda sonora y la compañía más significativa. Por eso, mi gratitud más sentimental y profunda, y una deuda de por vida. Con ustedes”, añadió.

Sarah Jessica Parker.