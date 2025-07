$!Confirma Sarah Jessica Parker su participación en ‘Hocus Pocus 3’

La actriz Sarah Jessica Parker ha confirmado su interés en participar en la tercera entrega de la saga de Disney Hocus Pocus, una película consolidada como una de las películas más queridas de la temporada.

Su mezcla de humor, magia y un toque de terror la convirtieron en un fenómeno que ha trascendido generaciones, es por ello que tanto la actriz como todo el equipo se mantiene a la espera de que el proyecto finalmente se concrete.

Aunque por ahora no hay grandes avances oficiales, Parker declaró en Watch What Happens Live, que tanto ella como Bette Midler y Kathy Najimy están entusiasmadas por reencontrarse una vez más como las hermanas Sanderson.