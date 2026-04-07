Confirma Stephanie Cayo su relación con el cantante español Alejandro Sanz

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo han comenzado a hacer más visible su relación en redes sociales. Días después de que el cantante compartiera su primera fotografía juntos, ahora fue la actriz peruana quien también decidió no guardarse nada y anunciarle al mundo su amor con nuevas imágenes de ambos. Las publicaciones se dieron en el marco de la celebración de cumpleaños de la protagonista de la serie DOC, quien esta semana cumplirá 38 años, lo que añadió un toque especial y personal a las postales compartidas. Aunque Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se han limitado a la hora de hablar de su relación, las recientes imágenes dejan ver que atraviesan un gran momento. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la actriz compartió una serie de fotos de su celebración de cumpleaños adelantada, que al parecer se realizó el pasado fin de semana, detalla quien.com

Para acompañar la publicación, Cayo optó por un mensaje sencillo: solo incluyó emojis de un corazón blanco y un pastel, dejando que las imágenes hablaran por sí solas. Las fotos que compartió la actriz peruana han dejado ver el buen momento que vive junto al cantante español. La primera fotografía del álbum, en blanco y negro, muestra a Stephanie recargada sobre el hombro de Alejandro mientras él disfruta de una rebanada de pastel. Aunque la imagen fue recortada de forma intencional, como si tratara de cuidar su intimidad. A lo largo de la publicación, el cantante aparece en escenas que reflejan la cercanía de la pareja . En una de ellas, se le ve atento a la comida, sosteniendo una pala de cocina mientras revisa una paellera y sonríe, aparentemente consciente de que está siendo fotografiado en ese momento.

Alejandro Sanz.