“Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024”, declaró en una publicación en Instagram minutos después de que finalizara el debate entre Harris y el ex mandatario y candidato republicano, Donald Trump.

En su cuenta de Instagram, donde tiene 283 millones de seguidores, Swift publicó con una foto de su gato Benjamín y firmó su publicación como “señora soltera con gatos”, una referencia al compañero de fórmula de Trump, JD Vance, quien criticó a Harris y a las mujeres sin hijos llamándolas de esa manera.

En esa publicación, Swift comenzó contando que había visto el debate y que decidió anunciar que votaría por Harris debido a que ella lucha por derechos y causas que, en su opinión, necesitan una guerrera que las defienda, señala vanguardia.com

“Creo que es una líder de mano firme y talentosa y que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. Me sentí muy alentada e impresionada por su elección de compañero de fórmula Tim Waltz, quien ha defendido los derechos LGBT+, la fecundación in vitro y el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo durante décadas”, afirmó.

Swift respaldó en 2020 al presidente estadounidense, Joe Biden, y ha apoyado anteriormente a otros demócratas. En las últimas semanas, había crecido el debate sobre si se pronunciaría a favor de Harris, dado que la fecha de las elecciones se acerca cada vez más.

En su publicación, explicó que quería esperar a ver a los dos candidatos en el debate y reveló que la decisión de posicionarse se produjo después de que Trump había utilizado en julio imágenes generadas por inteligencia artificial para decir de manera falsa que había logrado el apoyo de la cantante.