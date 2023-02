Mientras que Kenia Os se encuentra en lo alto de los charts de popularidad gracias al tema Malas Decisiones, de su álbum K23.

Aunque la publicación no incluye fecha de lanzamiento, se espera que el nuevo tema se pueda escuchar en los próximos días.

Los fans reaccionaron en redes.

“Mi hermosa Thalia a mis 73 años te confieso que no solo amé tus telenovelas si no también tu música y te confieso que escuchar la música de esta niña Kenia Os me siento de 20 como mis nietas no es solo lo que transmite las letras de sus cansiones si no ella, te felicito por colaborar con esta chica tan linda y talentosa bendiciones para ustedes”.

“Espero sea algo bueno algo explosivo, que no sea una simple ropa que arda troyaaaaa”.

Hubo a quien no le pareció buena la idea de esta colaboración.

“No manches Thalía, mejor hubieras cantado sola”. Pero fans de Kenia respondieron.

“Para los que no saben quien es Kenia Os. Actualmente es la cantante mexicana más reproducida en en spotify superando a Yuridia, Danna Paola y hasta a la mismisima Thalia (sin ofender) su hit “Malas decisiones” se encuentra en el top 25 de las canciones mas escuchadas en todo mexico con mas de 500 k de streams y 750 k globalmente, infórmense un poco, existe Google”.