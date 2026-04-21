Confirma Tom Cruise la tercera entrega de ‘Top Gun’

El guion, escrito por Ehren Kruger, ha estado en desarrollo por más de dos años como continuación de la película original de 1986 y de Top Gun: Maverick.

El personaje de Pete “Maverick” Mitchell volverá a la pantalla, ya que Top Gun 3 está oficialmente en desarrollo con un guion en proceso, según anunció Josh Greenstein, codirector de Paramount Pictures, durante la presentación del estudio en CinemaCon en Las Vegas el pasado 16 de abril.

Tom Cruise confirmó que una nueva entrega de Top Gun está en camino, lo que marca el regreso de uno de sus personajes más reconocidos y el crecimiento de una de sus franquicias más exitosas.

Al respecto, el director de Mission: Impossible, Christopher McQuarrie, quien también coescribió Maverick, dijo el año pasado que la historia de la siguiente entrega “ya estaba lista”.

Durante el evento, Greenstein y la copresidenta Dana Goldberg confirmaron que Top Gun 3 reunirá nuevamente a Tom Cruise con el productor Jerry Bruckheimer, quien ha estado detrás de las películas anteriores de la franquicia, señala quien.com

Aunque Cruise, de 63 años, no apareció en el escenario durante la presentación de Paramount en el Caesars Palace, sí participó a través de un video proyectado durante el evento. En las imágenes, dirigidas por Jon M. Chu, se le ve sobre la icónica torre de agua de los estudios Paramount en Los Ángeles.

Desde ahí, y haciendo referencia a los éxitos del estudio, comentó: “El futuro se ve bastante bien desde aquí”. Por ahora, Top Gun 3 no tiene director confirmado ni fecha de estreno. Sin embargo, el actor Glen Powell, quien participó en Maverick, ya había insinuado que el rodaje podría estar cerca, al decir en una entrevista en julio de 2024 “Tengo una fecha”.

Además de esta secuela y la película Digger, Cruise también planea reunirse nuevamente con McQuarrie en otro proyecto titulado Broadsword.

Cabe recordar que la segunda entrega de esta franquicia lanzada en 2022, aqui se puede ver como tras más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) se encuentra donde siempre quiso estar, empujando los límites como un valiente piloto de pruebas.

Maverick debe enfrentar su pasado y entrenar a “Rooster”, el hijo de su difunto amigo Goose, mientras demuestra que el factor humano sigue siendo vital.