Confirma Tom Holland que se casó en secreto con Zendaya

Después de meses de especulaciones, anillos fotografiados y declaraciones que alimentaban los rumores, Tom Holland finalmente confirmó lo que muchos seguidores sospechaban: él y Zendaya ya están casados.

La revelación llegó durante una entrevista con Esquire UK, en la que el actor británico dejó escapar la noticia al hablar sobre unas imágenes generadas con inteligencia artificial que circulaban en redes sociales.

Aunque evitó compartir detalles sobre la ceremonia, Holland dejó entrever que sus familiares estuvieron presentes en el enlace, confirmando así que la boda efectivamente ocurrió.

Esta noticia pone fin a meses de especulación en torno a una de las parejas más populares y discretas de Hollywood.

La confirmación llegó de manera inesperada. Durante la conversación con Esquire UK, el actor fue cuestionado sobre unas fotografías falsas creadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda de la pareja. Su respuesta fue la que terminó revelándolo todo, señala quien.com