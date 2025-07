Confirma Venus Williams su compromiso con el actor Andrea Preti

En una entrevista tras su victoria en individuales en el torneo Mubadala Citi DC Open en Washington, Venus declaró con una sonrisa: “Sí, mi prometido está aquí y realmente me animó a seguir compitiendo”.

Por otro lado, Venus expresó lo desafiante que ha sido volver al tenis profesional, pero también lo emocionante que resultó contar con la compañía de su prometido en esta nueva etapa. La tenista destacó que Andrea Preti no solo estuvo presente durante su regreso a las canchas, sino que fue una figura clave en su proceso, señalando con gratitud que “me animó en todo momento”.

“Ya estás comprometida. ¿Cómo te ha ayudado Andrea en este regreso?”, le preguntó el reportero Rennae Stubb a la tenista. “Estás feliz, con una sonrisa en el rostro. Es decir, ¿cuánto ha cambiado tu vida?”, a lo que ella respondió. “Mi prometido está aquí y realmente me animó a seguir jugando”, contestó emocionada.

La confirmación llegó tras su esperado regreso a las canchas, cuando Venus disputó su primer partido individual en más de un año. Visiblemente emocionada por la victoria, la tenista no solo celebró el resultado, sino también su nueva etapa personal.

Venus Williams ha confirmado su compromiso con el actor y productor Andrea Preti. La leyenda del tenis, de 45 años, anunció su próxima boda con el ex modelo italiano de 37 años, meses después de haber sido vista luciendo un llamativo anillo de compromiso de diamantes durante una sesión de entrenamiento.

“Hubo tantos momentos en los que solo quería relajarme”, continuó. “¿Saben lo difícil que es jugar al tenis? No saben cuánto trabajo requiere esto, es como trabajar de 9 a 5, pero estás corriendo todo el tiempo. Levantando pesas y muriendo, y luego lo repites al día siguiente. Así que me animó a superarlo y es maravilloso estar aquí. Nunca me ha visto jugar”, reveló.

Venus Williams y Andrea Preti fueron vistos juntos por primera vez en público el 27 de julio del año pasado. La pareja disfrutaba de un paseo en barco por la costa de Nerano, en la pintoresca región de la costa Amalfitana, Italia. Aunque han mantenido su relación con la mayor discreción, esta salida fue la primera señal visible de su romance.

Poco después de ser vistos juntos por primera vez, Venus y Andrea empezaron a compartir más momentos públicos, como entrenamientos de la tenista en Roma, así como también paseos por las calles de Milán.