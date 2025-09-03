Confirma Yandel su concierto de reguetón sinfónico en México

Uno de los exponentes más importantes de la historia del reguetón llegará con un nuevo proyecto a la Ciudad de México. Hablamos de Yandel, del histórico dúo Wisin & Yandel, que llegará una vez más a suelo azteca para poner a perrear a todos, pero con clase ya que este concierto será sinfónico.

El reguetonero interpretará éxitos como Me Estás Tentando, Encantadora, Abusadora, Estoy Enamorado, pero en una versión sinfónico.

Para este concierto que ha generado muchos comentarios en sus diferentes presentaciones, Yandel ha confirmado que el lugar elegido será el Auditorio Nacional y será el próximo 31 de enero de 2026, cuando el reguetonero intérprete sus mejores éxitos.