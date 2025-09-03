Confirma Yandel su concierto de reguetón sinfónico en México

Uno de los exponentes más importantes de la historia del reguetón llegará con un nuevo proyecto a la Ciudad de México. Hablamos de Yandel, del histórico dúo Wisin & Yandel, que llegará una vez más a suelo azteca para poner a perrear a todos, pero con clase ya que este concierto será sinfónico.
El reguetonero interpretará éxitos como Me Estás Tentando, Encantadora, Abusadora, Estoy Enamorado, pero en una versión sinfónico.
Para este concierto que ha generado muchos comentarios en sus diferentes presentaciones, Yandel ha confirmado que el lugar elegido será el Auditorio Nacional y será el próximo 31 de enero de 2026, cuando el reguetonero intérprete sus mejores éxitos.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por OCESA (@ocesa)
Una publicación compartida por OCESA (@ocesa)
Ocesa ha revelado que para adquirir estos boletos habrá una preventa para los clientes Banamex el día 3 de septiembre y un día después se habilitará la venta abierta para todo el público.
Yandel, cuyo nombre real es Llandel Veguilla Malavé Salazar, es un cantante y compositor puertorriqueño nacido en 1977 en Cayey. Alcanzó fama mundial como parte del dúo Wisin & Yandel, considerado uno de los proyectos más influyentes en la historia del reguetón.
Juntos, marcaron una época con giras internacionales, múltiples discos exitosos y reconocimientos como un Grammy en 2009, consolidándose como pioneros del género urbano a nivel global.
En paralelo, Yandel ha desarrollado una sólida carrera como solista, debutando en 2003 con Quién contra mí. Con discos como De líder a leyenda (2013) y Dangerous (2015), demostró su versatilidad y capacidad para innovar dentro del reguetón.
En años recientes ha seguido vigente con álbumes como Dynasty (2021, junto a Tainy), Resistencia (2023) y ELYTE (2024), por el que recibió gran reconocimiento en la industria. Su trayectoria lo ha convertido en una de las figuras más respetadas y duraderas del movimiento urbano.