Confirma Yolanda Andrade que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica

A los pocos minutos de iniciar su video, Yolanda Andrade confirmó que padece ELA y señaló que el 2025 ha sido un año lleno de retos y momentos difíciles no sólo para ella sino para toda su familia.

“Han sido días difíciles, muy difíciles”, dijo Yolanda Andrade al inicio del video en donde confirmó su enfermedad.

La presentadora de televisión y actriz, Yolanda Andrade, publicó un video en sus redes sociales y confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, a menudo conocida como la “enfermedad de Lou Gehrig”.

“Me diagnosticaron ELA. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos, quizá les parezca desgarrador este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora que conozco tiene esa enfermedad degenerativa, a veces estás bien, a veces estás muy mal: no puedes moverte, caminar, hablar, una fatiga crónica”, detalló.

Yolanda Andrade aprovechó su video para agradecer a toda la gente que le ha enviado mensajes de apoyo en estos momentos difíciles, en donde ha tenido que ingresar al hospital por recaídas, señala milenio.com

“Gracias a mis amigas que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan”, expresó Yolanda Andrade. Además, reveló que, durante su estancia en el hospital, le pusieron un catéter porque sus “heridas ya no podían más” y con él le colocaron suero y medicinas.

La presentadora de televisión agradeció estar dada de alta y aseveró que está feliz de que su familia la haya visitado y confortado.

De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Esclerosis Lateral Amiotrófica es “una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal”.

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad señaló los siguientes síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica:

-Dificultad para caminar o realizar las actividades diarias

-Tropiezos y caídas

-Debilidad o torpeza en piernas, brazos o manos

-Balbuceo o dificultad al tragar

-Calambres o fasciculaciones musculares

-Dificultad para sostener la cabeza o mantener una postura correcta