Confirma Yolanda Andrade que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica

La presentadora de televisión y actriz, Yolanda Andrade, publicó un video en sus redes sociales y confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, a menudo conocida como la “enfermedad de Lou Gehrig”.
“Han sido días difíciles, muy difíciles”, dijo Yolanda Andrade al inicio del video en donde confirmó su enfermedad.
A los pocos minutos de iniciar su video, Yolanda Andrade confirmó que padece ELA y señaló que el 2025 ha sido un año lleno de retos y momentos difíciles no sólo para ella sino para toda su familia.
Una publicación compartida por Yolanda Andrade (@yolandaamor)
“Me diagnosticaron ELA. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos, quizá les parezca desgarrador este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora que conozco tiene esa enfermedad degenerativa, a veces estás bien, a veces estás muy mal: no puedes moverte, caminar, hablar, una fatiga crónica”, detalló.
Yolanda Andrade aprovechó su video para agradecer a toda la gente que le ha enviado mensajes de apoyo en estos momentos difíciles, en donde ha tenido que ingresar al hospital por recaídas, señala milenio.com
“Gracias a mis amigas que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan”, expresó Yolanda Andrade. Además, reveló que, durante su estancia en el hospital, le pusieron un catéter porque sus “heridas ya no podían más” y con él le colocaron suero y medicinas.
La presentadora de televisión agradeció estar dada de alta y aseveró que está feliz de que su familia la haya visitado y confortado.
De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Esclerosis Lateral Amiotrófica es “una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal”.
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad señaló los siguientes síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica:
-Dificultad para caminar o realizar las actividades diarias
-Tropiezos y caídas
-Debilidad o torpeza en piernas, brazos o manos
-Balbuceo o dificultad al tragar
-Calambres o fasciculaciones musculares
-Dificultad para sostener la cabeza o mantener una postura correcta