Confirma Yolanda Andrade que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica

La actriz y presentadora de televisión, emitió un nuevo clip en el que revela que sufre de ELA, y que este 2025, h sido un año difícil para ella y su familia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/12/2025 09:17
27/12/2025 09:17

La presentadora de televisión y actriz, Yolanda Andrade, publicó un video en sus redes sociales y confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, a menudo conocida como la “enfermedad de Lou Gehrig”.

“Han sido días difíciles, muy difíciles”, dijo Yolanda Andrade al inicio del video en donde confirmó su enfermedad.

A los pocos minutos de iniciar su video, Yolanda Andrade confirmó que padece ELA y señaló que el 2025 ha sido un año lleno de retos y momentos difíciles no sólo para ella sino para toda su familia.

“Me diagnosticaron ELA. Ha sido un año muy pesado para mí, para mi familia y mis seres queridos, quizá les parezca desgarrador este video, pero tenía ganas de compartirlo porque hay mucha gente que ahora que conozco tiene esa enfermedad degenerativa, a veces estás bien, a veces estás muy mal: no puedes moverte, caminar, hablar, una fatiga crónica”, detalló.

Yolanda Andrade aprovechó su video para agradecer a toda la gente que le ha enviado mensajes de apoyo en estos momentos difíciles, en donde ha tenido que ingresar al hospital por recaídas, señala milenio.com

“Gracias a mis amigas que me quieren y están al pendiente, a los que me apoyan”, expresó Yolanda Andrade. Además, reveló que, durante su estancia en el hospital, le pusieron un catéter porque sus “heridas ya no podían más” y con él le colocaron suero y medicinas.

La presentadora de televisión agradeció estar dada de alta y aseveró que está feliz de que su familia la haya visitado y confortado.

De acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Esclerosis Lateral Amiotrófica es “una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal”.

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad señaló los siguientes síntomas de la Esclerosis Lateral Amiotrófica:

-Dificultad para caminar o realizar las actividades diarias

-Tropiezos y caídas

-Debilidad o torpeza en piernas, brazos o manos

-Balbuceo o dificultad al tragar

-Calambres o fasciculaciones musculares

-Dificultad para sostener la cabeza o mantener una postura correcta

