Confirmado, Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music el próximo año en Santa Clara, California, según se informó durante el entretiempo del programa Sunday Night Football de NBC.

“Lo que siento me trasciende”, declaró el cantante.

“Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.

Bad Bunny seguirá el ejemplo de estrellas mundiales que han liderado el espectáculo en los últimos años, como Rihanna, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, Shakira y Jennifer Lopez.