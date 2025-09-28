Confirmado, Bad Bunny encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music el próximo año en Santa Clara, California, según se informó durante el entretiempo del programa Sunday Night Football de NBC.
“Lo que siento me trasciende”, declaró el cantante.
“Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.
Bad Bunny seguirá el ejemplo de estrellas mundiales que han liderado el espectáculo en los últimos años, como Rihanna, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar, Shakira y Jennifer Lopez.
El Super Bowl está programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El espectáculo de medio tiempo se ha convertido en uno de los mayores puntos de contacto cultural del deporte.
Actuaciones destacadas anteriores han producido momentos que definen carreras, desde la actuación políticamente cargada de Beyoncé en 2016 hasta el espectáculo bilingüe de Shakira y López en 2020.