Confirmado, será Jay-Z quien protagonice el espectáculo del Super Bowl en 2027

“Desde Reasonable Doubt hasta estar en el escenario del intermedio de la Super Bowl, ha sido toda una aventura”, declaró Jay-Z en un comunicado. “Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo. Esta trayectoria sigue siendo un sueño hecho realidad”.

El anuncio se hizo durante la transmisión de Monday Night Football de ESPN, en el partido entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys. La noticia fue confirmada por la NFL, Roc Nation y Apple Music, que difundieron un video del artista en un estadio de futbol americano.

Jay-Z pasó de elegir a las estrellas que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl a ocupar él mismo el escenario. El rapero encabezará el espectáculo de la edición LXI, que se celebrará el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

La presentación tendrá un significado especial para el músico, quien este año celebra tres décadas del lanzamiento de su álbum debut, Reasonable Doubt, y 25 años de The Blueprint, dos discos fundamentales en su carrera, detalla quien.com

Desde 2019, Jay-Z y su compañía Roc Nation colaboran con la NFL en la producción del espectáculo de medio tiempo y en iniciativas relacionadas con la justicia social. Como parte de ese acuerdo, el rapero también ha participado en la selección de los artistas que ocupan uno de los escenarios musicales más vistos del mundo.

En 2025, el productor Jesse Collins explicó a Variety que la decisión final sobre quién se presenta recae en el músico. “Es una decisión que toma Jay”, dijo.

“Desde que nos involucramos con ese programa, él lo ha decidido todos los años, y ha sido increíble. Siempre ha acertado”. Ahora, Jay-Z será el protagonista del espectáculo, una decisión que también marca un nuevo capítulo en su relación con la NFL.

El comisionado de la liga, Roger Goodell, señaló que desde el inicio de su colaboración tenía la intención de que el rapero subiera al escenario cuando considerara que había llegado el momento.

El anuncio llega en un año dedicado a repasar la trayectoria musical del rapero. Además de sus conciertos conmemorativos, Jay-Z lanzó la docuserie de ocho episodios JAŸ-Z in 8, disponible en HBO, en la que revisa distintos momentos de su discografía.

En sus presentaciones recientes también celebró los aniversarios de Reasonable Doubt y The Blueprint. Durante una conversación con PEOPLE en el estreno de la docuserie en Nueva York, explicó cómo fue encontrando su lugar en la industria.

Sobre The Blueprint, el artista recordó el momento en que sintió que había consolidado su lugar en la música: “The Blueprint fue como ese momento en el que pensé: ‘¡Ah, ya estoy aquí! He llegado y estoy aquí para quedarme’”, añadió Jay-Z.

Su participación en el Super Bowl LXI llegará después de una etapa en la que ha vuelto a poner el en la mira dos de los álbumes más importantes de su carrera, lo que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del hip-hop.