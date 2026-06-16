Confirman a Anya Taylor-Joy en la nueva entrega de ‘El señor de los anillos’

Su llegada marca uno de los anuncios más llamativos de la producción, que busca expandir la historia de la Tierra Media con nuevos personajes y el regreso de figuras emblemáticas de la saga, detalla elimparcial.com

La estrella de producciones como Gambito de dama y Furiosa dará vida a Seren, una elfa Sindar del Reino del Bosque, descrita como una guerrera de confianza al servicio del rey Thranduil.

La actriz Anya Taylor-Joy ha sido confirmada como una de las nuevas incorporaciones de The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum , la próxima película ambientada en el universo de El Señor de los Anillos.

De acuerdo con la información revelada por los estudios, Anya Taylor-Joy interpretará a Seren, una elfa con un papel importante dentro de la misión que se desarrollará durante la película.

El personaje formará parte del entorno del rey Thranduil, gobernante del Reino del Bosque y uno de los elfos más influyentes de la Tierra Media.

Aunque los detalles de la trama permanecen bajo reserva, se espera que Seren tenga una participación relevante en la búsqueda de Gollum, uno de los personajes más complejos y populares creados por J.R.R. Tolkien.

La nueva película será dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien volverá a interpretar a Gollum, el personaje que ayudó a revolucionar el uso de la captura de movimiento en el cine.

La historia se desarrollará en los años previos a los acontecimientos de La Comunidad del Anillo y explorará la intensa búsqueda del personaje antes de que Frodo emprendiera su viaje hacia Mordor.

Además de Anya Taylor-Joy y Andy Serkis, la producción contará con el regreso de actores muy queridos por los seguidores de la saga. Entre ellos destacan Ian McKellen como Gandalf, Elijah Wood como Frodo Bolsón y Lee Pace como el rey Thranduil.

Asimismo, se sumarán nuevos nombres al universo de la franquicia, incluyendo a Kate Winslet, Jamie Dornan y Leo Woodall. El equipo original de El Señor de los Anillos también está de vuelta.

Uno de los aspectos que más entusiasmo ha generado entre los fanáticos es el regreso de parte del equipo creativo responsable de la trilogía original.

Asimismo, se sumarán nuevos nombres al universo de la franquicia, incluyendo a Kate Winslet, Jamie Dornan y Leo Woodall.

Uno de los aspectos que más entusiasmo ha generado entre los fanáticos es el regreso de parte del equipo creativo responsable de la trilogía original.

Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens participan como productores del proyecto, mientras que Walsh y Boyens colaboran en el desarrollo del guion junto a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

La película The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum tiene previsto su estreno mundial para el 17 de diciembre de 2027.

Con la incorporación de Anya Taylor-Joy, el regreso de personajes históricos y la participación de los creativos que dieron vida a la trilogía ganadora del Oscar, la producción se perfila como uno de los lanzamientos más esperados para los seguidores de El Señor de los Anillos.