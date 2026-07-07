Confirman a Ernesto Laguardia como el primer habitante de La Casa de los Famosos México

Ernesto Laguardia es el primer integrante confirmado de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, confirmó Galilea Montijo al presentarlo oficialmente.

Con este anuncio comienza la revelación gradual de los famosos que convivirán durante varias semanas bajo vigilancia permanente y con la participación directa del público.

A sus 66 años, Ernesto Laguardia suma décadas de experiencia en la televisión mexicana. Muchos espectadores lo recuerdan por interpretar a “Pancho” en la telenovela Quinceañera, papel que impulsó su carrera y que posteriormente lo llevó a participar en producciones como Amor real, Corona de lágrimas y Amigas y rivales.

Además de su trabajo como actor y conductor, Laguardia cuenta con formación académica en distintas áreas. Es licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y también estudió Dirección y Producción Cinematográfica en la Universidad de Nueva York.

En entrevistas recientes explicó que decidió aceptar la invitación para vivir una experiencia diferente. Su intención es acercarse a las nuevas generaciones, comprender mejor el impacto que tienen las redes sociales y permitir que el público conozca aspectos de su personalidad que normalmente no aparecen cuando interpreta un personaje frente a las cámaras.

La cuarta temporada comenzará el domingo 26 de julio de 2026, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, con una gala que será transmitida por Las Estrellas, mientras que quienes deseen seguir todo lo que ocurra dentro de la casa podrán acceder a la señal continua las 24 horas a través de ViX.

El equipo principal de conducción se mantiene para esta edición.

Los conductores confirmados son: Galilea Montijo y Odalys Ramírez.Diego de Erice y a ellos se sumarán Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp, quienes participarán con análisis, entrevistas y contenido especial relacionado con lo que ocurra dentro de la casa, señala elimparcial.com.

La producción tiene previsto presentar al segundo habitante el martes 7 de julio. Mientras tanto, en redes sociales ha cobrado fuerza el nombre de la influencer Karina Torres, integrante del grupo conocido como Las Perdidas.

Hasta el momento, su participación no ha sido confirmada oficialmente, por lo que habrá que esperar al anuncio de la producción para conocer si finalmente formará parte del reality.

Con Ernesto Laguardia como primer habitante confirmado, La Casa de los Famosos México 2026 inicia la presentación de los famosos que buscarán conquistar al público durante una nueva temporada.

La incorporación del actor representa la llegada de una figura con amplia experiencia en televisión que enfrentará un formato distinto al de la actuación tradicional, que es convivir las 24 horas con otros participantes mientras millones de espectadores siguen cada momento dentro de la casa.