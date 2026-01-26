Confirman a Lupita Jones para la nueva temporada de La Casa de los Famosos

El programa presentó a la ex Miss Universo México con la palabra “Confirmada”, acompañada de su nombre y del anuncio del estreno de la nueva temporada, programada para el martes 17 de febrero, por Telemundo y Peacock.

La Casa de los Famosos confirmó la participación de Lupita Jones en la nueva temporada del reality de Telemundo, a través de las redes sociales.

En la publicación difundida en Instagram, la cuenta del programa destacó a Lupita Jones como una de las participantes confirmadas. En el arte promocional aparece con un look elegante y el logotipo oficial del reality, marcando su incorporación a la lista de habitantes, de acuerdo con elimparcial.com.

Tras el anuncio miles de reacciones surgieron en minutos, con comentarios de apoyo de figuras del espectáculo como Tony Berber, Dann Cardona, quienes celebraron la llegada de Lupita Jones al reality.

Frases como “Vamos con todo”, “La reina” y “Esto no me lo esperaba” se repitieron entre seguidores y personalidades.

Lupita Jones fue Miss Universo en 1991 y durante años encabezó organizaciones de certámenes de belleza, además de participar como jueza y figura pública en televisión.

Su confirmación ha llamado la atención debido a su trayectoria, su carácter público y las polémicas que la han rodeado, factores que suelen ser determinantes dentro de la dinámica del reality.