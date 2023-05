Michael Keaton y Jenna Ortega fueron confirmados como los protagonistas de la esperada secuela de Beetlejuice.

La cinta llegará a los cines el 6 de septiembre de 2024, así lo anunció Warner Bros. Y Keaton y Winona Ryder volverán a interpretar sus papeles como Beetlejuice y Lydia Deetz, respectivamente.

Ortega interpretará a la hija de Ryder, y se reveló que Justin Theroux se unió al elenco con un personaje que aún no se ha dado a conocer.

De acuerdo con Variety, la productora de Brad Pitt, Plan B, producirá el proyecto, que fue escrito por Mike Vukadinovich. La película está programada para comenzar la producción en Londres el 10 de mayo.

La noticia de la secuela de Beetlejuice llega 35 años después del lanzamiento de la icónica película de Tim Burton. La película original también fue protagonizada por Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jones y Catherine O’Hara, según quien.com.

La película de comedia y terror sigue la vida de una pareja recién fallecida, interpretada por Davis y Baldwin, mientras navegan por el más allá cuando una nueva familia se muda a su antiguo hogar.

Los fantasmas inicialmente están molestos, por lo que solicitan la ayuda de Beetlejuice para perseguirlos y asustarlos fuera de la casa.

El clásico de culto ganó 80 millones de dólares en taquilla y se ha convertido en un elemento básico de la cultura pop, inspirando una serie animada y un musical de Broadway nominado al Tony.

En enero de 2015, Winona Ryder reveló que la próxima entrega “sucedería” en algún momento. “Escuché por primera vez sobre eso hace unos años cuando estaba en Toronto haciendo prensa para The Iceman”, recordó la estrella de Stranger Things durante una aparición para HuffPost Live en ese momento. “El tipo que me entrevistó me dijo... ‘¡ Beetlejuice 2! ‘ y yo estaba como ‘¿Qué?’”