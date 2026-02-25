Confirman a Walo y Esteban Silvas como participantes en ‘Juego de Voces 2026’

A través de sus redes sociales, Walo Silvas, vocalista de la Banda MS, informó que él y su hermano Esteban Silvas, son la tercera pareja que se suma al elenco del programa Juego de Voces 2026, el cual es conducido por Angélica Vale, el cual iniciará el 22 de marzo, programa que es visto a través de Las Estrellas, ViX y Univisión.
En esta nueva edición, la temática se llama ‘Hermanos y Rivales’, lo que significa que los familiares volverán a enfrentarse arriba del escenario.
En entrevista para Televisa, su conductora Angélica Vale, compartió que un proyecto que ella disfruta al cien, por lo que volver de nuevo con la producción y sus compañeros, la hace sentir muy contenta.
Con la presencia de Walo y Esteban, el regional mexicano estará bien representado en este programa, sumándose a los hermanos Raúl y José Luis Roma, de grupo Río Roma, Mayté e Isabel Lascurain de Pandora, Jorge y Ernesto Dalessio y se habla de Camila y Alex Fernández, también.
En redes sociales se pide también la presencia del dueto Jesse & Joy, y Mau y Ricky. Asimismo, parte del público espera que Lucerito, hija de Lucero y Mijares, regrese a la pantalla, pues fue una de las figuras favoritas de las dos primeras emisiones.
Juego de Voces es la competencia musical en la que varios famosos se enfrentarán en duelos musicales, donde interpretan diferentes géneros.
En ediciones anteriores, dos equipos son los encargados de divertir al público: las ‘leyendas’, integrado por cantantes consagrados, con amplio reconocimiento en la música en español; mientras que las ‘estrellas’ cuenta con la participación de nuevos cantantes, llenos de talento y dispuestos a encontrarse en el escenario con las grandes, pero en esta tercera temporada, la temática será el enfrentamiento entre la misma familia.