$!Confirman al actor mexicano Joaquín Cosío como 'Wolverine'

“Después de una serie de muertes misteriosas en Burns, Alaska, los agentes especiales Sally Pierce y Tal Marshall llegan a investigar. Muy pronto se dan cuenta de que hay más de lo que se puede ver”, señala la sinopsis. Difundó El Heraldo de México.

El podcast tendrá 10 episodios con una duración de 30 minutos aproximadamente, además contarán también con las voces de Marianna Burelli y Bruno Bichir.

Joaquín Cosío en Marvel

Esta no es la primera vez que Joaquín Cosío colabora con Marvel, pues en otra ocasión prestó su voz para el personaje de Scorpio en la película animada Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Aunque su paso por las cintas de superhéroes y villanos no termina ahí, pues también se sumó a DC Comics con la película Escuadrón Suicida en la que interpreta al Mayor General Mateo Suárez.

Uno de los personajes más famosos de Cosío en México, Mascarita, volverá con la segunda entrega de Matando Cabos que en esta ocasión se enfocará en su personaje y se estrenará en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.