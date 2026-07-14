Confirman al cantante Yahir como el séptimo habitante de ‘La Casa de los Famosos México 4’

La Casa de los Famosos México está a punto de comenzar su cuarta temporada y los habitantes han sido revelados uno a uno logrando dividir opiniones entre los fanáticos. Ya se confirmó que el cantante Yahir será el séptimo participante, quien luchará por el premio de los 4 millones de pesos y colocarse en la lista de los ganadores en la que se encuentra Wendy Guevara, Mario Bezares y Aldo de Nigris. Yahir Othón Parra es originario de Hermosillo, Sonora, y saltó a la fama con su participación en el reality show de música La Academia donde obtuvo el cuarto lugar. Lanzó su primer álbum en 2003 con la canción Alucinado; además, demostró su talento como actor con telenovelas como Enamórate y en teatro con obras de teatro en Jesucristo Súper Estrella y Hoy no me puedo levantar, señala elheraldodemexico.com.mx

Las pistas lograron enloquecer a los fanáticos, quienes de inmediato se percataron que se trataba de Yahir. En entrevista, el cantante habló sobre su estrategia, peticiones y lo que podría generar conflicto con el resto de sus compañeros, entre quienes se encuentra Cynthia Klitbo y el stylist Aldo Rendón, quien es ya uno de los habitantes más polémicos por sus explosivas declaraciones. Además de Yair, los otros integrantes confirmados para participar en La Casa de los Famosos 4, están hasta el momento Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Aldo Rendón, Cynthia Klitbo y Moisés Peñaloza. La cuarta temporada del formato, caracterizado por el aislamiento total y la vigilancia permanente de celebridades, prepara una edición con nuevas dinámicas, alianzas, estrategias e interacción con los seguidores. El inicio de la competencia será el domingo 26 de julio a las 20:30 horas, cuando la gala inaugural se transmita por televisión abierta y en formato digital. La conducción estará a cargo de Galilea Montijo, quien liderará la presentación de los habitantes y los momentos clave del programa. A ella se suman otras figuras conocidas por el público, consolidando el equipo de conducción. El seguimiento en tiempo real estará disponible exclusivamente en la plataforma ViX Premium, mientras que las galas principales serán transmitidas por Las Estrellas y las emisiones diarias por Canal 5.