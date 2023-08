A seis años de su última visita a la Ciudad de México, en 2017, cuando ofreció un concierto en el Estadio Azteca, como parte de su gira One on One, con la que también recorrió diversas partes del mundo.

De acuerdo con diversos medios, entonces interpretó temas como A Hard Day’s Night, Save Us, Can’t Buy Me Love, Let It Be, Yesterday y Hey Jude.

Desde sus días como uno de los “Fab Four” junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, hasta su prolífica carrera en solitario y con su banda Wings, McCartney ha demostrado ser uno de los músicos más influyentes y perdurables de todos los tiempos.

Con más de seis décadas en la industria musical, su repertorio abarca una impresionante variedad de hits, desde “Hey Jude” y “Let It Be” hasta “Maybe I’m Amazed” y “Live and Let Die”.