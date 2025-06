Confirman concierto gratis de Marilyn Manson en México

El intérprete de Sweet Dreams , This Is the New Shit , Tainted Love , entre otros éxitos, buscará romper el récord de asistencia, que actualmente lo mantiene el apoyado Rey de los Corridos Tumbados , Natanael Cano , quien en 2024 logró reunir a más de 310 mil asistentes en el Teatro del Pueblo de esta misma feria.