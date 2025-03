Confirman cuarta temporada de ‘Ted Lasso’ en Apple TV+

La cuarta temporada incorporará a Jack Burditt de Nobody Wants This y Modern Family como productor ejecutivo y por el momento no se ha desarrollado al resto del elenco que acompañará a Sudeikis, así como la fecha de estreno, señaló milenio.com.

En esta última entrega el equipo de AFC Richmond aprende a saltar antes de mirar, descubriendo que donde quiera que aterricen, es exactamente donde deben estar, adelantó por su parte Sudeikis, quien también es productor ejecutivo de la serie.

Ted Lasso versa sobre un entrenador de fútbol que contratan para dirigir un club de Primera División de la Liga inglesa y, sin apenas experiencia, debe ingeniárselas para que el equipo alcance el éxito.

Desde su estreno en agosto de 2020, durante la pandemia de la covid-19, Ted Lasso ha cosechado 13 premios Emmy y se ha posicionado como una de las comedias más exitosas de la televisión.