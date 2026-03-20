Confirman cuatro conciertos de Sam Smith en México

Se cumplió lo que se había “filtrado” hace meses: Sam Smith tendrá una pequeña residencia musical en la Ciudad de México, por lo que ya se confirmó que dará cuatro conciertos en el Auditorio Nacional.
Los shows forman parte de la ruta internacional To Be Free, luego de que su último concierto fuera hace tres años en la capital del país. Se dio a conocer que el intérprete de canciones como I’m Not The Only One se presentará el 17, 18, 20 y 21 de agosto.
“México, sabes cuánto me encanta dar conciertos en tu hermoso país. Es uno de mis lugares favoritos del mundo para cantar y compartir música. Va a ser muy especial”, escribió Smith desde su cuenta de Twitter.
TO BE FREE: MEXICO CITYMexico, you know how much I adore doing shows in your beautiful country. One of my favorite places in the world to sing and share music. It’s going to be so special xxxxSIGN UP before Sunday, March 22 at 11:59 pm local time for pre-sale tickets:... pic.twitter.com/mk6hpswyWi— SAM SMITH (@samsmith)
March 20, 2026
TO BE FREE: MEXICO CITYMexico, you know how much I adore doing shows in your beautiful country. One of my favorite places in the world to sing and share music. It’s going to be so special xxxxSIGN UP before Sunday, March 22 at 11:59 pm local time for pre-sale tickets:... pic.twitter.com/mk6hpswyWi
Como es de costumbre, con el anuncio de los shows también se dieron a conocer las fechas de preventa y venta general, así como el banco que tendrá el privilegio de adquirir entradas anticipadas desde el sitio de Ticketmaster, señala vanguardia.com
La preventa para los conciertos de Sam Smith en CDMX será con el banco HSBC, el cual destinó dos fechas para llevar a cabo sus preventas dependiendo del tipo de cuenta.
El miércoles 25 de marzo podrán comprar boletos quienes cuenten con tarjetas de débito o crédito Premier, mientras que los clientes con tarjetas tradicionales podrán acceder el 26 del mismo mes.
Finalmente, la venta general se realizará el 27 de marzo, cuando cualquier persona podrá adquirir boletos para ver a Sam Smith en el Auditorio Nacional en alguno de los cuatro conciertos anunciados.