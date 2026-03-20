Confirman cuatro conciertos de Sam Smith en México

Se cumplió lo que se había “filtrado” hace meses: Sam Smith tendrá una pequeña residencia musical en la Ciudad de México, por lo que ya se confirmó que dará cuatro conciertos en el Auditorio Nacional.

Los shows forman parte de la ruta internacional To Be Free, luego de que su último concierto fuera hace tres años en la capital del país. Se dio a conocer que el intérprete de canciones como I’m Not The Only One se presentará el 17, 18, 20 y 21 de agosto.

“México, sabes cuánto me encanta dar conciertos en tu hermoso país. Es uno de mis lugares favoritos del mundo para cantar y compartir música. Va a ser muy especial”, escribió Smith desde su cuenta de Twitter.