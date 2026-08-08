Confirman el regreso de Arnold Vosslo, en la nueva película de ‘La Momia’ como ‘Imhotep’

Arnold Vosslo está encaminado a reencontrarse con Brendan Fraser, Rachel Weisz y John Hannah en la nueva película de La Momia.
Hannah reveló en una entrevista publicada por Ciak Magazine que el actor sudafricano volvería a interpretar a Imhotep, el sacerdote convertido en antagonista sobrenatural de las dos primeras películas de la saga.
La declaración, sin embargo, tiene un matiz relevante. En la conversación publicada el 15 de junio de 2026, Hannah señaló que Vosloo regresaría, pero añadió que todavía estaba ultimando su acuerdo desde Ciudad del Cabo.
Por ello, el regreso puede considerarse una negociación avanzada revelada por un integrante del reparto, no todavía una contratación anunciada formalmente por Universal Pictures, señala elimparcial.com
Hannah habló sobre la nueva entrega durante una entrevista realizada en el marco del Monte-Carlo Television Festival 2026. Al abordar la reunión del reparto, aseguró que la producción traerá de vuelta a varios integrantes de las películas originales y mencionó expresamente a Arnold Vosloo.
El dato resulta especialmente significativo porque Vosloo interpretó a Imhotep en La Momia, estrenada en 1999, y volvió a encarnar al personaje en La Momia Regresa, de 2001.
La forma en que Imhotep podría incorporarse nuevamente a la historia permanece sin revelar. Hasta ahora no se han anunciado detalles de la trama que expliquen el posible retorno del personaje.
Entre los actores que volverán se encuentran, Brendan Fraser como Rick O’Connell, Rachel Weisz como Evelyn O’Connell, John Hannah, como Jonathan Carnahan, Oded Fehr como Ardeth Bay, Kevin J. O’Connor, como Beni Gabor.
Entertainment Weekly confirmó el 4 de agosto el retorno de Fehr y O’Connor, además de señalar que ambos se suman a Fraser, Weisz y Hannah. Numan Acar también forma parte de la producción.
Vosloo, en cambio, no apareció entre las incorporaciones anunciadas en esa actualización del reparto, por lo que la declaración de Hannah continúa siendo la principal fuente sobre su posible participación.
La incorporación de Kevin J. O’Connor resulta llamativa por las mismas razones narrativas que rodean a Imhotep. Beni Gabor parecía morir al final de la película de 1999 tras quedar atrapado en Hamunaptra.
Pese a ello, su regreso ya está confirmado para la siguiente aventura. Hasta ahora no se ha revelado si volverá exactamente bajo las mismas circunstancias del personaje original ni cómo la historia explicará su presencia.
Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, integrantes de Radio Silence y responsables de la nueva película, ya indicaron que La Momia: La tumba del emperador Dragón, estrenada en 2008, no será considerada parte de la continuidad de esta historia.
Universal Pictures tiene actualmente programada la nueva entrega de la franquicia para el 15 de octubre de 2027. La página oficial del estudio todavía la identifica simplemente como The Mummy Franchise, por lo que The Mummy 4 o La Momia 4 funciona por ahora como la denominación utilizada públicamente para referirse al proyecto.