Confirman el regreso de Arnold Vosslo, en la nueva película de ‘La Momia’ como ‘Imhotep’

Arnold Vosslo está encaminado a reencontrarse con Brendan Fraser, Rachel Weisz y John Hannah en la nueva película de La Momia. Hannah reveló en una entrevista publicada por Ciak Magazine que el actor sudafricano volvería a interpretar a Imhotep, el sacerdote convertido en antagonista sobrenatural de las dos primeras películas de la saga. La declaración, sin embargo, tiene un matiz relevante. En la conversación publicada el 15 de junio de 2026, Hannah señaló que Vosloo regresaría, pero añadió que todavía estaba ultimando su acuerdo desde Ciudad del Cabo. Por ello, el regreso puede considerarse una negociación avanzada revelada por un integrante del reparto, no todavía una contratación anunciada formalmente por Universal Pictures, señala elimparcial.com

Hannah habló sobre la nueva entrega durante una entrevista realizada en el marco del Monte-Carlo Television Festival 2026. Al abordar la reunión del reparto, aseguró que la producción traerá de vuelta a varios integrantes de las películas originales y mencionó expresamente a Arnold Vosloo. El dato resulta especialmente significativo porque Vosloo interpretó a Imhotep en La Momia, estrenada en 1999, y volvió a encarnar al personaje en La Momia Regresa, de 2001.