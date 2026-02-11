Confirman fecha de estreno ‘La Momia 4’ con Brendan Fraser y Rachel Weisz

Universal Pictures ha confirmado oficialmente que La Momia 4 llegará a los cines el 19 de mayo de 2028 con el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a los papeles que interpretaron en los inicios de la franquicia.
La información ha sido publicada por medios reconocidos en la cobertura del cine internacional y del entretenimiento contemporáneo.
Esta nueva entrega busca reunificar a dos de los protagonistas del universo original de aventuras y horror, volver a involucrar a seguidores de la saga y presentar una historia construida desde una narrativa que mezcla acción, exploración y elementos sobrenaturales.
Universal Pictures ha fijado el 19 de mayo de 2028 como la fecha oficial de estreno de La Momia 4 en cines de Estados Unidos y en otros mercados internacionales. Esta fecha marca un nuevo capítulo para la saga, a casi tres décadas del lanzamiento de la primera película en 1999, la cual combinó aventura, humor y terror en un entorno egipcio clásico.
La confirmación del regreso de los protagonistas principales ha generado interés entre el público que creció con las producciones originales, así como entre nuevas audiencias que han descubierto la serie en plataformas digitales y por el impacto cultural sostenido de los filmes iniciales.
La noticia más relevante para los seguidores de La Momia es que Brendan Fraser y Rachel Weisz han cerrado acuerdos con Universal para retomar sus papeles como Rick O’Connell y Evelyn O’Connell, respectivamente, detalla elimparcial.com
Estos personajes fueron fundamentales en la primera parte de la trilogía original, estrenada en 1999 y continuada en 2001. Rachel Weisz no apareció en la tercera entrega de 2008, por lo que su regreso representa una unión narrativa con las películas más reconocidas por el público.
Fraser y Weisz han ganado premios de la Academia en sus carreras posteriores, lo que aporta experiencia y trayectoria a este proyecto que suma un regreso esperado por muchos fans de la serie original.
El filme será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, el dúo creativo conocido como Radio Silence, quienes han trabajado en películas como “Ready or Not” y en la revitalización de la saga Scream. El guion está a cargo del escritor David Coggeshall, lo que indica que la historia se construirá con un enfoque moderno sobre el material clásico.
El productor Sean Daniel, que ha estado involucrado en todas las entregas de la franquicia, vuelve para este proyecto. A él se suman William Sherak, James Vanderbilt y Paul Neinstein, de Project X Entertainment, así como Hivemind en la producción general. Además, Brendan Fraser figura como productor ejecutivo, lo que sugiere una implicación directa del actor en los aspectos creativos y de desarrollo del proyecto.
Hasta el momento, Universal mantiene la trama bajo un estricto nivel de reserva y no ha revelado detalles oficiales sobre la historia. La narrativa, sin embargo, se espera que recupere elementos de aventura, exploración y confrontación con lo sobrenatural, al estilo de las primeras películas que consolidaron la franquicia.
Es importante señalar que, aunque no se han publicado sinopsis oficiales, las expectativas de seguidores y críticos se centran en que esta nueva entrega conecte con el tono que caracterizó los primeros éxitos de la saga.