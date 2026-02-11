Confirman fecha de estreno ‘La Momia 4’ con Brendan Fraser y Rachel Weisz

Universal Pictures ha confirmado oficialmente que La Momia 4 llegará a los cines el 19 de mayo de 2028 con el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz a los papeles que interpretaron en los inicios de la franquicia. La información ha sido publicada por medios reconocidos en la cobertura del cine internacional y del entretenimiento contemporáneo. Esta nueva entrega busca reunificar a dos de los protagonistas del universo original de aventuras y horror, volver a involucrar a seguidores de la saga y presentar una historia construida desde una narrativa que mezcla acción, exploración y elementos sobrenaturales.

Universal Pictures ha fijado el 19 de mayo de 2028 como la fecha oficial de estreno de La Momia 4 en cines de Estados Unidos y en otros mercados internacionales. Esta fecha marca un nuevo capítulo para la saga, a casi tres décadas del lanzamiento de la primera película en 1999, la cual combinó aventura, humor y terror en un entorno egipcio clásico. La confirmación del regreso de los protagonistas principales ha generado interés entre el público que creció con las producciones originales, así como entre nuevas audiencias que han descubierto la serie en plataformas digitales y por el impacto cultural sostenido de los filmes iniciales. La noticia más relevante para los seguidores de La Momia es que Brendan Fraser y Rachel Weisz han cerrado acuerdos con Universal para retomar sus papeles como Rick O’Connell y Evelyn O’Connell, respectivamente, detalla elimparcial.com