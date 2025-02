Confirman la causa de muerte de David Lynch

A casi un mes de la muerte del célebre cineasta David Lynch se reveló oficialmente la causa de su deceso.

Lynch murió por un paro cardíaco derivado de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), según informó su certificado de defunción, informó el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Además, señaló que la deshidratación también fue un factor significativo en su fallecimiento.

La partida del director de Twin Peaks fue anunciada el mes pasado por su familia en un emotivo mensaje en Facebook. “Hay un gran vacío en el mundo ahora que él ya no está con nosotros. Pero, como él diría, ‘Mantén la vista en la rosquilla y no en el agujero’”, manifestaron sus familiares en la publicación, en donde además pidieron privacidad para enfrentar el duelo.

En los días previos a su muerte, Lynch había sido evacuado de su hogar en Los Ángeles debido a los devastadores incendios forestales que azotaban la ciudad. De acuerdo con Deadline, fuentes cercanas al cineasta aseguraron que este desplazamiento contribuyó al deterioro de su salud.

En agosto de 2024, Lynch informó que padecía enfisema, una enfermedad pulmonar que le había sido diagnosticada en 2020. Durante una entrevista con la revista británica Sight & Sound, el director reveló que la condición lo había obligado a mantenerse recluido en su hogar, publicó infobae.com.

“He tenido enfisema por fumar durante tanto tiempo, y ahora estoy atrapado en casa, me guste o no. No puedo salir. Y solo puedo caminar una corta distancia antes de quedarme sin oxígeno”, confesó Lynch.

El cineasta compartió su historia con el tabaco y cómo este hábito lo afectó gravemente. En declaraciones a la revista People, contó que comenzó a fumar a los 8 años de edad, en su infancia en Idaho y Washington. “Intenté dejarlo muchas, muchas veces”, admitió, pero reconocía que siempre recaía en el hábito. “Entonces vuelves a fumar otra vez”.

El director y escritor le puso un fin definitivo al tabaco en 2022, pero el daño en sus pulmones ya era irreversible.

“Lo vi como una escritura en la pared, y decía: ‘Te vas a morir en una semana si no paras’”, relató. En ese momento, su malestar era tan grave que apenas podía moverse sin jadear por aire y que dependía del oxígeno suplementario para muchas actividades diarias. “Realmente quería transmitir esto: Píensenlo. Pueden dejar estos hábitos que, al final, los van a matar”

En noviembre del año pasado habló sobre la enfermedad a la revista People.

“Apenas puedo cruzar una habitación. Es como si caminaras con una bolsa de plástico en la cabeza”.

David Lynch fue un cineasta visionario que revolucionó la narrativa cinematográfica con su estilo único. Desde Eraserhead hasta su incursión en la ciencia ficción con Dune en 1984, su obra desafió los límites del lenguaje audiovisual.