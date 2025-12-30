Confirman Mel Gibson y Rosalind Ross su separación, tras casi nueve años de relación

A través de un mensaje conjunto, Gibson, de 69 años, y Ross, de 35, señalaron que, pese a lo difícil que resulta cerrar este capítulo, se sienten agradecidos por su hijo Lars, de ocho años. En el texto expresaron su compromiso de seguir siendo “los mejores padres posibles” y de priorizar el bienestar del menor.

El anuncio marca el cierre de una etapa personal relevante para el actor y productor, quien en paralelo mantiene una agenda activa en el ámbito profesional.

Mel Gibson y la escritora Rosalind Ross confirmaron el final de su relación sentimental luego de casi nueve años juntos. Aunque la noticia se hizo pública recientemente, la pareja concluyó su vínculo de forma privada hace aproximadamente un año, de acuerdo con información difundida por medios estadounidenses y un comunicado atribuido a ambos.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones adicionales ni entrevistas sobre los motivos específicos de la separación, señala elimparcial.com

La pareja se conoció en 2014 por medio de amigos en común. Desde el inicio optaron por mantener su relación en un perfil bajo, con pocas apariciones públicas. Entre las más recordadas se encuentran su presencia en el Festival de Cannes en 2016 y en la ceremonia de los Premios Oscar en 2017.

Durante su relación, Gibson y Ross enfrentaron comentarios constantes por la diferencia de edad de 34 años entre ambos. En 2016, el actor respondió a las críticas al afirmar que “la edad es solo un número” y que su vínculo se basaba en una conexión personal.

Uno de los episodios más complejos que enfrentaron como pareja fue la destrucción de su casa en Malibú, valuada en 14.5 millones de dólares, durante los incendios forestales que afectaron a Los Ángeles en enero de 2025. En ese momento, Mel Gibson declaró públicamente que lo más importante era que su familia y sus animales habían salido ilesos.

Mientras atraviesa este cambio personal, Mel Gibson se mantiene enfocado en su carrera. Actualmente participa en el rodaje de la película estadounidense Coyote, dirigida por Per Prinz, cuyo nombre también ha sido referido como Beernz Prince en algunos registros de producción.

La cinta aborda la historia de una familia mexicana que intenta cruzar de forma ilegal hacia Estados Unidos con la ayuda de un traficante. Gibson interpreta a un sargento retirado del Ejército estadounidense con vínculos con la Patrulla Fronteriza.

Con el cierre de su relación con Rosalind Ross, Mel Gibson inicia una nueva etapa personal mientras continúa activo en la industria cinematográfica. Ambos han optado por mantener la separación en términos privados, con el foco puesto en la crianza compartida de su hijo y en sus respectivos proyectos profesionales.