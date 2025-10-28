Confirman que Chris Evans y Alba Baptista, ya son padres

Evans había expresado previamente su deseo de convertirse en padre y ahora comparte su alegría con sus seguidores, indicó milenio.com

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre el nombre o el sexo del bebé. La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2023 en una ceremonia privada en Massachusetts seguida de una celebración en Portugal, ha mantenido su vida personal fuera del ojo público.

Chris Evans y Alba Baptista se han convertido en padres por primera vez. La noticia la dio a conocer el medio TMZ pues habría confirmado que este fin de semana la pareja recibió a su hijo en Massachusetts, marcando un nuevo capítulo en su vida familiar.

Tanto Chris Evans, de 44 años, como Alba Baptista, de 28, se convirtieron en padres por primera vez. La pareja se casó el 9 de septiembre de 2023 durante una ceremonia privada, luego de haber hecho oficial su relación en Instagram apenas nueve meses antes.

Los rumores sobre la llegada de un bebé comenzaron durante el verano, cuando una cuenta de fans de la pareja publicó un homenaje por el Día del Padre, etiquetando a los padres de Chris y Alba.

Luiz Baptista, el papá de Alba, comentó de manera cariñosa: “¡Muchas gracias querido Chris. Tu turno llegará!” Los seguidores interpretaron esto como una pista de que pronto podrían convertirse en una familia de tres, y resultó ser cierto.

De acuerdo con TMZ, los representantes de la pareja no pudieron ser contactados para poder confirmar la noticia.

Alba, quien es portuguesa, conoció a Chris en Europa y, según People, amigos cercanos aseguraron que fue “amor a primera vista”. Como se informó en mayo, Chris puso a la venta su mansión en Hollywood Hills por 7 millones de dólares. Una fuente reveló que el actor decidió vender la hermosa propiedad para mudarse más cerca de su familia en el este de Estados Unidos.