Confirman que la Met Gala 2027, será con la temática del diseñador John Galliano

Parece que la noticia de que la Met Gala de 2027 eligió al diseñador John Galliano como tema no cayó nada bien en ciertos sectores del entretenimiento y la moda, por lo que Anna Wintour tuvo que salir en defensa de la decisión.
De acuerdo con la prensa internacional, la elección ha generado controversia debido a que Galliano tiene un historial de comentarios antisemitas y racistas.
Titulada John Galliano: Horizons, la exposición abrirá sus puertas en la primavera de 2027, del 9 de mayo al 9 de enero de 2028 en el Instituto del Vestido del Met, recorrerá más de cuarenta años de la carrera del diseñador británico.
Desde su icónica colección de graduación en Central Saint Martins hasta sus años al frente de Givenchy, Christian Dior y Maison Margiela, la muestra explorará la evolución de una mente creativa que transformó para siempre el lenguaje de la moda.
Galliano fue director creativo de Christian Dior de 1996 a 2011, un periodo que Lauren Sherman, colaboradora de moda de CBS News y corresponsal de Puck, describe como fundamental para la transformación de la industria.
Junto con Alexander McQueen, es considerado uno de los últimos grandes diseñadores en cambiar radicalmente la forma de vestir, detalla vanguardia.com
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Una publicación compartida por Manu Castillo (@manustyling)
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“Su carrera no está definida por un momento, algo con lo que vivirá por el resto de su vida. La exposición no eludirá ninguna de las sombras del pasado de John. Es parte de lo que lo ha moldeado. El espectáculo abarcará todo el arco de su carrera y se enfrentará a todo ello”, dijo la ex editora de Vogue a Deadline.
Con ello, Galliano se convierte en el tercer diseñador vivo en recibir una muestra individual en los 78 años de historia del evento, después de Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo.
Además de celebrar su legado, la exposición también abordará los momentos más complejos de su trayectoria, ofreciendo una mirada completa sobre una carrera marcada tanto por el genio creativo como por la controversia.
Organizada por Andrew Bolton, director del Costume Institute, la exposición reunirá prendas, accesorios, bocetos, prototipos, cuadernos de investigación y materiales de archivo que permiten comprender el proceso creativo de Galliano desde sus inicios hasta la actualidad.
Con John Galliano: Horizons, el Met no solo celebra una carrera extraordinaria; también invita a reflexionar sobre el poder transformador de la creatividad, el peso del legado y la capacidad de la moda para construir algunos de los relatos culturales más fascinantes de nuestro tiempo.