Confirman que la Met Gala 2027, será con la temática del diseñador John Galliano

Parece que la noticia de que la Met Gala de 2027 eligió al diseñador John Galliano como tema no cayó nada bien en ciertos sectores del entretenimiento y la moda, por lo que Anna Wintour tuvo que salir en defensa de la decisión.

De acuerdo con la prensa internacional, la elección ha generado controversia debido a que Galliano tiene un historial de comentarios antisemitas y racistas.

Titulada John Galliano: Horizons, la exposición abrirá sus puertas en la primavera de 2027, del 9 de mayo al 9 de enero de 2028 en el Instituto del Vestido del Met, recorrerá más de cuarenta años de la carrera del diseñador británico.

Desde su icónica colección de graduación en Central Saint Martins hasta sus años al frente de Givenchy, Christian Dior y Maison Margiela, la muestra explorará la evolución de una mente creativa que transformó para siempre el lenguaje de la moda.

Galliano fue director creativo de Christian Dior de 1996 a 2011, un periodo que Lauren Sherman, colaboradora de moda de CBS News y corresponsal de Puck, describe como fundamental para la transformación de la industria.

Junto con Alexander McQueen, es considerado uno de los últimos grandes diseñadores en cambiar radicalmente la forma de vestir, detalla vanguardia.com