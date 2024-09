“Sí (fui invitado), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue hasta allá en... no me acuerdo cómo se llama, pero sí, claro (que me invitaron). (No fui) porque tenía a mi señora mal y no podía”, dijo el ex administrador de la Plaza de Toros de la CDMX.

En palabras del propio Rafael Herrerías, aseguró que es poco probable que tanto Luis Miguel como Paloma Cuevas, planeen expandir su familia, ya que el intérprete ya tiene tres y ella dos, señala mvsnoticias.com

Sin embargo, la noticia del matrimonio ente ambos personajes ha impactado bastante a los fans y a los medios de comunicación. La pareja oficializó su noviazgo a principios del año pasado con una impactante declaración a un fan, aunque fueron captados juntos en diversas ocasiones a mitades de 2022.