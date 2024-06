Tras la separación, Jenner había salido temporalmente con su ex pareja Devin Booker. Sin embargo, parece que “Benny”,[como llaman a Bad Bunny. “no estaba feliz de que Kendall estuviera saliendo” y desde entonces le estuvo insistiendo para retomar su relación. “Ella está feliz. Benny es muy encantador y siempre es dulce con ella”, concluyó.

Los rumores de un romance entre Jenner y Bad Bunny comenzaron a principios de 2023 cuando fueron vistos juntos saliendo de un restaurante en Los Ángeles luego de una cita doble con los Biebers. Entonces se dijo que la modelo se sentía atraída por el artista debido a que era “diferente a los chicos con los que había salido en el pasado”.

A lo largo de su relación, la pareja realizó varias apariciones públicas, incluyendo su asistencia conjunta al festival de Coachella y un partido de playoffs de los Lakers. Sin embargo, mantuvieron su relación en un perfil bajo, evitando hablar públicamente sobre ella.

En una entrevista de septiembre de 2023 con Vanity Fair, Benito manifestó que no tenía ninguna intención de aclarar nada sobre su vida privada, y que no daría explicación a nadie sobre su vida. No obstante, reconoció haber hecho un gran esfuerzo para mejorar su inglés, en una alusión indirecta a su noviazgo.