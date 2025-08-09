Confirman regreso de ‘iCarly’ regresa con una película

Miranda Cosgrove señaló que la inclusión de este personaje será una parte importante de la película, aunque aún no se ha revelado quién la interpretará.

El proyecto cinematográfico busca resolver los cabos sueltos que dejó, especialmente el impactante final de la tercera temporada. En este cierre, se menciona por primera vez a la madre de Carly y Spencer, personaje que nunca había aparecido en pantalla.

Miranda Cosgrove, la actriz que interpreta a Carly confirmó en entrevista con Entertainment Weekly que el guion del proyecto ya está en desarrollo y que la filmación comenzará pronto. Esta noticia emociona a los seguidores que esperaban un cierre tras el revival de 2021 y la inesperada cancelación de la serie, de acuerdo con elimparcial.com.

La serie “iCarly”, que se transmitió entre 2007 y 2012, y fue cancelada repentinamente, tendrá un cierre, esta vez en formato de película.

Aunque aún no se han dado detalles específicos sobre la trama, Cosgrove explicó que el guion se encuentra en proceso de escritura y también anticipó que las grabaciones comenzarán próximamente, lo que genera expectativas entre los fans.

“Se está escribiendo, lo cual es realmente emocionante. Y parece que se está haciendo realidad. Estoy muy emocionada”

El renacimiento de “iCarly”, lanzado en 2021 por Paramount+, apostó por un enfoque más maduro que conectó con el público original. Sin embargo, tras tres temporadas, la serie fue cancelada de forma repentina por la plataforma, pese a que el equipo creativo y elenco esperaban continuar. Paramount+ explicó que la principal historia entre Carly y Freddie había concluido, por lo que decidieron cerrar la producción.

Una de las ausencias más notorias en el revival y en el proyecto cinematográfico es Sam Puckett, interpretada por Jennette McCurdy. La actriz decidió alejarse de la actuación y no participar en el revival, citando experiencias negativas en la industria. En su libro de memorias, McCurdy detalló abusos sufridos durante su carrera infantil, lo que motivó su retiro personal y profesional.

A pesar de la ausencia de Jennette McCurdy, Miranda Cosgrove ha expresado públicamente respeto y cariño hacia ella. Sin embargo, aclaró que no hay planes para que Sam Puckett regrese en la película o en futuras entregas, manteniendo claro el enfoque en el elenco actual.

La película de “iCarly” representa una oportunidad para que los seguidores vuelvan a conectarse con sus personajes favoritos y descubran un desenlace esperado desde hace años. La inclusión de la madre de Carly y la resolución de los temas pendientes del revival generan gran expectativa en la audiencia.