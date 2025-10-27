Confirman relación Katy Perry y Justin Trudeau

La cantante estadounidense sorprendió al mundo al confirmar su relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau durante una romántica noche en París.
La pareja fue captada tomada de la mano tras una cena y un espectáculo de cabaret, el Crazy Horse y coincidió con la celebración del cumpleaños de la artista.
Trudeau, tras su salida del gobierno canadiense a principios de este año, disfrutar de una nueva etapa personal.
Perry, de 41 años, eligió un vestido rojo para la ocasión, mientras que Trudeau, de 53 años, optó por un atuendo negro durante la cita, que coincidió con el cumpleaños de la estrella pop.
La intérprete de “California Gurls” compartió un mensaje humorístico en sus redes sociales relacionado con su aniversario, destacando la importancia de la fecha dentro de su agenda de presentaciones internacionales.
En ese momento, Katy Perry se encontraba separada del actor Orlando Bloom y Trudeau había anunciado la disolución de su matrimonio con Sophie Grégoire Trudeau tras 18 años de unión.
En septiembre, la pareja fue fotografiada mostrando gestos de cercanía en el yate Caravelle cerca de Santa Bárbara, California. A pesar de no emitir declaraciones sobre el vínculo, ese episodio fortaleció las versiones acerca de la evolución de la relación, señala infobae.com.
De acuerdo con personas próximas a la pareja, Trudeau viajó a California para encontrar a Perry durante una pausa de su gira y ambos comparten una conexión “fácil y respetuosa”.
Personas cercanas a la cantante remarcaron que “Katy está muy entusiasmada” y que desea mantener su vida amorosa fuera del centro de atención.
Cercanos a Justin Trudeau aseguran que el ex dirigente se sintió atraído por la energía y el compromiso social de la artista, reconocida a nivel global por su trabajo en campañas humanitarias.
Además, indicaron que “tienen muchos intereses en común, especialmente en torno a la música, la cultura y la educación”.
Katy Perry mantiene una agenda internacional con su Lifetimes Tour, que inició en la Ciudad de México en abril y ha recorrido ciudades en América, Canadá, Australia y Europa.