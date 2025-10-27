Confirman relación Katy Perry y Justin Trudeau

La cantante estadounidense sorprendió al mundo al confirmar su relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau durante una romántica noche en París.

La pareja fue captada tomada de la mano tras una cena y un espectáculo de cabaret, el Crazy Horse y coincidió con la celebración del cumpleaños de la artista.

Trudeau, tras su salida del gobierno canadiense a principios de este año, disfrutar de una nueva etapa personal.

Perry, de 41 años, eligió un vestido rojo para la ocasión, mientras que Trudeau, de 53 años, optó por un atuendo negro durante la cita, que coincidió con el cumpleaños de la estrella pop.

La intérprete de “California Gurls” compartió un mensaje humorístico en sus redes sociales relacionado con su aniversario, destacando la importancia de la fecha dentro de su agenda de presentaciones internacionales.