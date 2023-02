Una cantidad que desde luego da para mucho más. Ahora, desde Variety, se confirma que su secuela ya está en marcha y que ha empezado su producción, la cual llevará por título Meg 2: The Trench y será Ben Wheatley quien estará en la dirección, tomando el relevo de Turteltaub, mientras que Dean Georgaris, Erich Hoeber y Jon Hoeber volverán para ponerse manos a la obra con el guion, detalló sensacine.com

Ben Wheatley es conocido por su participación al frente de películas de terror como Kill List (2011), Turistas (2012) A Field in England (2013), High-Rise (2015) y la reciente In The Earth (2021), el guion.

Además de Statham, el elenco lo integran también se integran Cliff Curtis, Shuya Sophia Cai y Page Kennedy, que repiten en esta secuela, se han unido recientemente Sienna Guillory, Skyler Samuels y el español Sergio Peris-Mencheta.