Confirman secuela de ‘The Social Network’ con Jeremy Strong como Mark Zuckerberg

En 2010, “The Social Network” que aborda los complejos inicios de Facebook tendrá secuela.

Sony Pictures anunció “The Social Reckoning”, que llegará a los cines el 9 de octubre de 2026.

La nueva entrega será escrita y dirigida por el propio Aaron Sorkin, quien también figura como productor junto a Todd Black, Peter Rice y Stuart Besser, detalló elimparcial.com

A diferencia de la primera película, que exploró los conflictos de Mark Zuckerberg y sus socios durante la creación de Facebook, esta secuela se enfocará en hechos ocurridos casi dos décadas después, cuando la plataforma ya se había convertido en el gigante de las redes sociales.

La trama se centra en la historia real de Frances Haugen (interpretada por Mikey Madison), una ingeniera de Facebook que decidió revelar información sobre la compañía. Para hacerlo, contó con el apoyo del periodista Jeff Horwitz (Jeremy Allen White), reportero del “Wall Street Journal”.

El guion sigue cómo ambos emprendieron una investigación que derivó en la serie de artículos conocida como “The Facebook Files”, publicada en 2021. Estas revelaciones expusieron: Los efectos negativos de la plataforma en la salud mental de los adolescentes. La proliferación de desinformación en la red. El papel de Facebook en la incitación a la violencia política en distintas partes del mundo.

Sorkin ha reunido a un reparto de primer nivel para dar vida a este nuevo capítulo. Entre los confirmados se encuentran: Mikey Madison, quien dará vida a Frances Haugen. Jeremy Allen hite, quien interpretará a Jeff Horwitz. Bill Burr, en un papel que aún no se ha dado a conocer, y Jeremy Strong, quien encarnará nuevamente a Mark Zuckenberg.

La elección de Strong para dar vida al fundador de Facebook refuerza el enfoque dramático de esta secuela, que promete ser un análisis crítico del poder y las consecuencias de las redes sociales en la sociedad contemporánea.