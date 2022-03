Confirman segunda temporada de la serie ‘Acapulco’ de Eugenio Derbez

“En 1985, Máximo debe lidiar con la agitación en el resort, problemas inesperados en el hogar y un nuevo interés amoroso que podría rivalizar con la chica de sus sueños. En la actualidad, el Viejo Máximo, llega a Acapulco, donde se encuentra con varias personas de su pasado, para bien y para mal”, dice la sinopsis.

Se anunció que el rodaje dará comienzo en la primavera de este 2022, aunque todavía no ha fecha de estreno confirmada, se espera que sea a finales de este año, pues su predecesora logró tener gran éxito entre los fans. Si todavía no la has visto, se encuentra disponible en la plataforma de Apple TV+.

El elenco está conformado por Eugenio Derbez, Enrique Arrizon Fernando Carsa, Damián Alcázar, Camila Pérez, Chord Overstreet, Vanessa Bauche, Regina Reynoso, Raphael Alejandro, Jessica Collins, Rafael Cebrián, Regina Orozco y Carlos Corona.

Cabe resaltar que está historia está basada en la película Cómo ser un latín lover, que se estrenó en cines en 2017, aunque al final no terminó siendo igual, pues el actor y comediante se dio la oportunidad de hacer una serie de modificaciones para la adaptación en serie.

El protagonista es Máximo Gallardo, quien en la cinta original se dedica a conquistar mujeres, aunque en este nuevo relato, su personalidad es diferente y se muestra cómo inicia en Acapulco, con el sueño de trabajar en un resort.