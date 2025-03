Confirman tercera película de ‘Un lugar en silencio’

En el año de 2018 se estrenó la primera película de Un lugar el silencio, una producción escrita y dirigida por John Krasinski, actor que dio vida a Jim Halpert en The office; De igual manera, la cinta fue protagonizada por su esposa, Emily Blunt, una historia que se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial.

Tras el lanzamiento de su secuela en 2021 y la precuela del 2024, éste éxito logró sorprender a los fanáticos del terror y se ha catalogado como una de las mejores películas del género; se ha confirmado que una tercera entrega de la misma ya está siendo desarrollada.

La película nos narra cómo es vivir en un mundo invadido por extraterrestres que buscan a sus presas a través del más mínimo sonido; en la historia seguiremos la vida de la familia de Evelyn y Lee Abbott, quienes sobreviven junto con sus hijos en una granja, buscando un refugio lo más alejado de la urbanidad, esperando mantenerse a salvo.

Sin embargo, cualquier decisión adversa puede generar complicaciones y ellos tendrán que buscar la forma de no llamar la atención de los alienígenas.

El año 2022, luego del lanzamiento de la segunda película de la saga, se confirma que posiblemente estarían trabajando en una tercera entrega de la misma; sin embargo, ésta fue retrasada por la agenda del director.

La información reciente fue publicada por un medio estadounidense, quienes tuvieron la oportunidad de charlar con el productor de la película, Brad Fuller, quien confirmó que, a pesar de que ya se estrenó. A Quiet Place Day One, se espera concluir una trilogía con Emily Blunt.

“Entonces, Day one no es una trilogía, para que quede claro. Un lugar en silencio 3, estamos empezando a darle forma ahora mismo. Ya sabes, cuando hicimos la primera, John Krasinski no tenía mucho que hacer. Acababa de salir de The office y quería ser director”, comentó.