$!Confirman tercera temporada de ‘The Last of Us’

Los fans de The Last of Us no tendrán que preocuparse por el futuro de la historia: HBO renovó la serie para una tercera temporada, incluso antes del estreno de la segunda, que llega este 13 de abril.

La noticia fue confirmada por la cadena y por los propios creadores, Craig Mazin y Neil Druckmann, quienes desde el inicio dejaron claro que adaptarían el segundo videojuego en varias temporadas por su complejidad y profundidad emocional.

La primera entrega, basada en el exitoso juego de 2013, fue uno de los fenómenos televisivos más grandes de 2023, con 24 nominaciones al Emmy y una audiencia millonaria. Ahora, con la secuela del juego The Last of Us Part II como base, el equipo creativo tiene claro que el viaje aún está lejos de terminar.

Craig Mazin, showrunner de la serie, dijo en entrevista con Variety que la segunda temporada tendrá siete episodios y que la adaptación de Part II probablemente se extienda a una o dos temporadas más, debido a su escala.

“Cada episodio es más grande. No queremos que los fans esperen cuatro años por un final de 17 episodios”, explicó.

Sobre el proceso de grabación, Mazin fue contundente: “Nos propusimos hacer algo que nos hiciera sentir orgullosos, y el resultado superó hasta nuestras metas más ambiciosas”.