Confirman una tercera parte de ‘A Quiet Place’

“A Quiet Place” centrada en un mundo invadido por criaturas alienígenas extremadamente sensibles al sonido, que conquistó tanto a la crítica como a la audiencia desde su primera entrega en 2018, tendrá tercera parte.

El proyecto comenzó como una idea de John Krasinski, quien además de su rol como director, también hizo el guion y participó en el papel protagónico junto a Emily Blunt.

La secuela, lanzada en 2020, confirmó el impacto de la historia y reforzó la intención de Paramount de expandir la saga.

Ahora, la atención está puesta en la tercera parte oficial, titulada “A Quiet Place Part III”, cuyo estreno acaba de ser modificado por el estudio.

De acuerdo con lo confirmado por Paramount, la cinta ya no se estrenará el 9 de julio de 2027, como estaba previsto inicialmente. En su lugar, la nueva fecha será el 30 de julio de 2027, lo que significa un retraso de tres semanas.

Este movimiento responde a razones estratégicas en la cartelera cinematográfica. Originalmente, “A Quiet Place Part III” iba a competir directamente con Man of Tomorrow, secuela de Superman, dirigida por James Gunn.

Con el cambio, la producción de Krasinski se libera de esa batalla directa por la taquilla.

Uno de los puntos más atractivos para los seguidores es que John Krasinski regresa como director, guionista y productor.

El multifacético creador, nominado en cuatro ocasiones a los Premios Emmy, confirmó la noticia a través de sus redes sociales en agosto pasado. Con esto, se asegura que el proyecto mantenga la esencia que hizo destacar a las dos primeras películas.

Hasta ahora, no se han revelado detalles de la trama ni se ha confirmado el elenco. Paramount mantiene en secreto la historia, lo que ha generado un aire de misterio que incrementa la expectativa.

Será el cuarto largometraje dentro de la franquicia, contando el spin-off que se encuentra en desarrollo.

La historia seguirá explorando el mundo postapocalíptico dominado por los temidos alienígenas sensibles al sonido.El estreno será exclusivamente en cines el 30 de julio de 2027. La producción está a cargo de Paramount Pictures, que ha apostado por la expansión de este universo, de acuerdo con elimparcial.com.

La decisión de mover la fecha de estreno parece tener una lógica clara: evitar competir con una superproducción de DC Comics. James Gunn, reconocido por su trabajo en Guardianes de la Galaxia y ahora figura clave en la renovación del universo cinematográfico de Superman, representa un rival fuerte en taquilla.

Con el cambio, “A Quiet Place Part III” tendrá un estreno más despejado y mayores posibilidades de dominar el mercado en ese momento.

En redes sociales, varios fanáticos han mostrado su entusiasmo por el regreso de Krasinski, a quien consideran la pieza fundamental para mantener la atmósfera de tensión y silencio que caracteriza a la franquicia.

“A Quiet Place” ha logrado posicionarse como una de las sagas de terror más sólidas de los últimos tiempos. Su fórmula de suspenso, unida a la narrativa emocional centrada en la familia, ha marcado una diferencia frente a otras propuestas del género.