Conoce las series nominadas a llevarse el Emmy 2025

El sillón lo espera, prepare las palomitas, porque aquí le traemos la guía definitiva de dónde ver las series nominadas a los premios más importantes de la TV.

Desde programas culinarios hasta dramas épicos, aquí se presenta en qué plataforma puede encontrarlas y empezar a disfrutarlas. Si lo suyo es el maratón gratuito, Roku tiene una sorpresa.

Este año, cuatro de sus producciones originales se llevaron ocho nominaciones a los premios que reconocen lo mejor de la TV de día. Así que, sin pagar un centavo extra, puedes verlas todas a través de The Roku Channel.

Estas son las series que tienes que ver.

Emeril Cooks: Nombrada a mejor serie culinaria y mejor anfitrión.

¡Dime Cómo Hacerlo!: Nominada a mejor programa instructivo.

Martha ‘s Gardens: En la contienda por mejor programa instructivo y mejor personalidad diurna.

Die Hart 3: Con tres nominaciones a mejor intérprete en serie de formato corto de comedia o drama.

El próximo domingo 14 de septiembre, la TV se vestirá de gala para celebrar lo mejor del año. Si no quieres perderte ni un detalle, recuerda que la ceremonia se transmitirá en vivo a través de HBO Max.

Y para que llegue bien preparado al gran día, aquí dejamos la lista de series nominadas que puedes ver en tu Roku, divididas por plataforma.

En Apple TV+

Caballos lentos: Mejor serie dramática

El estudio: Mejor serie de comedia