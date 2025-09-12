Espectáculos
Conoce las series nominadas a llevarse el Emmy 2025

La ceremonia 77 de los Premios Emmy será conducida por el comediante Nate Bargatze, se entregarán el domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas de la CDMX
12/09/2025 13:03
El sillón lo espera, prepare las palomitas, porque aquí le traemos la guía definitiva de dónde ver las series nominadas a los premios más importantes de la TV.

Desde programas culinarios hasta dramas épicos, aquí se presenta en qué plataforma puede encontrarlas y empezar a disfrutarlas. Si lo suyo es el maratón gratuito, Roku tiene una sorpresa.

Este año, cuatro de sus producciones originales se llevaron ocho nominaciones a los premios que reconocen lo mejor de la TV de día. Así que, sin pagar un centavo extra, puedes verlas todas a través de The Roku Channel.

Estas son las series que tienes que ver.

Emeril Cooks: Nombrada a mejor serie culinaria y mejor anfitrión.

¡Dime Cómo Hacerlo!: Nominada a mejor programa instructivo.

Martha ‘s Gardens: En la contienda por mejor programa instructivo y mejor personalidad diurna.

Die Hart 3: Con tres nominaciones a mejor intérprete en serie de formato corto de comedia o drama.

El próximo domingo 14 de septiembre, la TV se vestirá de gala para celebrar lo mejor del año. Si no quieres perderte ni un detalle, recuerda que la ceremonia se transmitirá en vivo a través de HBO Max.

Y para que llegue bien preparado al gran día, aquí dejamos la lista de series nominadas que puedes ver en tu Roku, divididas por plataforma.

En Apple TV+

Caballos lentos: Mejor serie dramática

El estudio: Mejor serie de comedia

$!Severance.
Severance: Mejor serie dramática

Terapia sin filtro: Mejor serie de comedia

Disney+

Abbott Elementary: Mejor serie de comedia

Andor: Mejor serie dramática

$!Andor.
El oso: Mejor serie de comedia

Morir de placer: Mejor miniserie o serie antológica

Only Murders in the Building: Mejor serie de comedia

Paradise: Mejor serie dramática

What We Do in the Shadows: Mejor serie de comedia

HBO Max

El pingüino: Mejor miniserie o serie antológica

Hacks: Mejor serie de comedia

$!The Last of Us.
The Last of Us: Mejor serie dramática

The Pitt: Mejor serie dramática

The White Lotus: Mejor serie dramática

Netflix

Adolescencia: Mejor miniserie o serie antológica

Black Mirror: Mejor miniserie o serie antológica

$!Black Mirror.
La Diplomática: Mejor serie dramática

Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez: Mejor miniserie o serie antológica

Nadie quiere esto: Mejor serie de comedia

La ceremonia 77 de los Premios Emmy será conducida por el comediante Nate Bargatze, quien el año pasado fue el más taquillero en Estados Unidos. Los premios se entregarán el domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas de la CDMX.

