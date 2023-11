Así, sonaron All I Really Want y Hand in My Pocket , temas con los que dio inicio su concierto a las 22:15 horas de la noche, y a éstos siguieron otros títulos que el público coreó en todo momento, demostrando cuán profundo llegaron las letras de la cantante, ya que muchas de ellas surgieron en 1995 como parte del álbum Jagged Little Pill.

Entre las canciones que interpretó estuvieron You Learn, Everything, Mary Jane, Head Over Feet, Ironic (que dedicó al fallecido baterista Taylor Hawkings, quien fue parte de su grupo y de Foo Fighters) y, naturalmente, You Oughta Know, con la que hizo un falso final, reservando un emotivo cierre con el encore.

Alanis Morissette regresó al escenario, cuando algunas personas ya se retiraban del lugar, e hizo un encore con Your House, Uninvited y el clásico Thank You. Con esta canción, la canadiense mostró tanto imágenes de su vida familiar, junto a su esposo y sus tres hijos, como mensajes de sus fanáticos en los que expresan distintas razones por las que se sienten agradecidos.