$!Conquista Alejandro Sanz a Mazatlán en la coronación de la Reina Infantil del Carnaval 2025

La canción “Looking for paradise” la interpretó junto a Karina Pasian, su corista y ex participante de La Voz España.

Alejandro regresó a los acordes de “Iba” y “Cuando nadie me ve”, haciendo vibrar el recinto.

“¡Arriba la gente buena!”, agregó luego de cantar el tema “Contigo”, seguido de “Looking for paradise” junto a Karina Pasian, su corista y ex participante del reality show La Voz España; y “La música no se toca”.

El ánimo del público creció con un popurrí que incluyó “Amiga mía”, “He sido tan feliz contigo” y “Hay un universo de pequeñas cosas”, que precedió al tema “Hoy no me siento bien”, recientemente lanzado por el madrileño junto al popular Grupo Frontera.

Esto dio paso a la gran sorpresa de la noche, cuando Alejandro llamó al escenario al cantautor sinaloense Edén Muñóz para interpretar la canción más emblemática de su carrera musical, “Corazón partío”.