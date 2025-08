$!Conquista Ángel Hernández las redes sociales, con su talento y gran voz

A sus 16 años, Ángel Ignacio Hernández Hernández se volvió viral en las redes sociales, gracias a la destacada interpretación de uno de los temas de Juan Gabriel, en un evento de gala para su escuela, causando el asombro de muchos, principalmente por tener una voz que conquista a quien lo escucha, y esta es su historia.

Ángel es oriundo de Culiacán, y actualmente estudia el segundo año de preparatoria en Cobaes, espacio en donde ha mostrado su talento y pasión tras el micrófono.

”Yo canto desde los cinco años de edad, un gusto que viene de familia, pues todos son músicos, mi papá, mis tíos. Recuerdo que empecé cantando justamente canciones de Juan Gabriel, siendo una de ellas con la que me hice viral, luego comence a cantar con mariachi, cumbias, siempre dentro del género del Regional Mexicano”, contó Ángel.

Respecto al tema de la viralidad, Ángel compartió que él no esperaba que esto pasara, por lo que se sorprendió como su video era bastante compartido y comentado, siendo buscado y felicitado por muchas personas.

”La verdad yo no sabía que estaba pasando, y a pesar de que ya pasaron varios días de eso, yo sigo en shok, porque nunca pensé que ese video se haría viral, de repente lo veo en las noticias, gente me habla, me felicita mucho, estoy muy contento por lo que está pasando, y eso me motiva a seguir cantando”.