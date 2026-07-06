Conquista Bad Bunny la Semana de la Moda en París, con atrevido accesorio

Basta con fijarse en la presentación de Schiaparelli de Daniel Roseberry: el desfile contó con un sinfín de grandes estrellas, entre ellas Emma Corrin, Michelle Yeoh, Marisa Berenson y Bad Bunny, señala vogue.mx

Durante los próximos días, las principales casas de moda desvelarán en la pasarela sus diseños más originales y minuciosamente elaborados; y, lo que es mejor aún, un público de primera categoría, compuesto por celebridades y clientes de élite, acudirá en masa para contemplarlo todo desde la primera fila.

Esta semana dan comienzo en París los desfiles de Alta Costura de otoño de 2026: una semana en la Ciudad de la Luz también conocida como las “Olimpiadas de la moda”.

El músico puertorriqueño, como siempre, se arriesgó mucho con su look para la ocasión: acudió al evento con un traje de hombros anchos en tono amarillo mantequilla con botones dorados esculturales, una camisa blanca impecable abotonada y una corbata trenzada hecha de pelo rubio.

Este atrevido accesorio se estrenó por primera vez en la colección prêt-à-porter otoño 2024 de Schiaparelli, y la corbata de pelo ha ido pasando de mano en mano entre otras celebridades, como Selma Blair. Pero el hecho de que Bad Bunny haya resucitado hoy esta pieza le da una vida completamente nueva.

Bad Bunny es un hombre cuyos looks son siempre extremadamente meditados y a menudo entrelazados con mensajes sutiles, como el que usó en el Super Bowl 2026, donde lució una camiseta deportiva con “Ocasio” en la espalda y el número “64”, en homenaje a su tío Cutito, por lo que esta vez hay un significado mucho más profundo detrás de su decisión de llevar una corbata tan particular.

La primera y más obvia razón para que lleve una prenda tan llamativa es rendir homenaje al espíritu de la semana: la Alta Costura consiste en crear una fantasía y decantar por lo más extravagante.

Con este accesorio, quizá el cantante está intentando soltarse el cabello, tomándose un respiro de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos y simplemente divirtiéndose con la moda, o está intentando jalarle el cabello a alguien, para molestar o incomodar deliberadamente a sus críticos en Internet.

Chloe Malle, Directora Editorial de Vogue, destacó que el estilo de las celebridades como Bad Bunny, también podría significar que está “atándose las trenzas” con su inesperada corbata: una forma de atarse o asegurarse a sí mismo, de cara a algo grande que está por llegar.

Teniendo en cuenta que la corbata no está hecha solo de hilos, sino de hilos trenzados, tal vez también esté haciendo una declaración de unidad, sugiriendo que todos se unan en estos tiempos de división política y social.

O tal vez, simplemente le encantó lucir una prenda de moda extravagante a donde quiera que vaya. Eso sí, Bad Bunny es una de las estrellas mejor vestidas del momento, así que si alguien puede lucir ese accesorio, es él.