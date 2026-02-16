$!Conquista Belinda en la coronación infantil del Carnaval de Mazatlán 2026

La coronación de la Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, Eileen I, vivió este lunes uno de sus momentos más vibrantes con la presentación de Belinda, quien ofreció un espectáculo lleno de energía y conexión con el público mazatleco.

La cantante emocionó en el Estadio Teodoro Mariscal con un recorrido por sus grandes éxitos como como “Ángel”, “Muriendo lento”, “Lo siento”, “Bella traición”, “Alguien más”, “Dopamina”, “Luz sin gravedad”, “Sueño de ti”, “Ni Freud ni tu mamá” y “Egoísta”, que fueron coreados por miles de asistentes.