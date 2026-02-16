$!Conquista Belinda en la coronación infantil del Carnaval de Mazatlán 2026

La coronación de la Reina Infantil del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, Eileen I, vivió este lunes uno de sus momentos más vibrantes con la presentación de Belinda, quien ofreció un espectáculo lleno de energía y conexión con el público mazatleco.
La cantante emocionó en el Estadio Teodoro Mariscal con un recorrido por sus grandes éxitos como como “Ángel”, “Muriendo lento”, “Lo siento”, “Bella traición”, “Alguien más”, “Dopamina”, “Luz sin gravedad”, “Sueño de ti”, “Ni Freud ni tu mamá” y “Egoísta”, que fueron coreados por miles de asistentes.
Además, sorprendió con un popurrí inspirado en la serie musical “Mentiras”, con temas como “Detrás de mi ventana”, “Cuando baja la marea”, “Acaríciame”, “Él me mintió” y “Mentiras”, que despertaron la emoción del público adulto.
Belinda presentó también canciones de su más reciente producción “Indómita”, entre ellas “La mala”, “Cactus” y “300 noches”, mostrando una etapa más sólida y renovada donde se sumó una versión “tumbada” de su éxito infantil, “Sapito”, desatando la euforia y dejando claro que su participación fue uno de los puntos más destacados de la noche.