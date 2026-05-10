Conquista BTS a más de 50 mil fans en su segundo concierto en México

Frente a cerca de 50 mil personas, la banda de kpop BTS se presentó en el estadio GNP Seguros este sábado en su segundo concierto en Ciudad de México. Luego de nueve años, la banda coreana regresó al país como parte de su gira mundial Arirang Tour, que recorrerá más de 20 países con más de 80 fechas. México es la primera parada de Latinoamérica y los integrantes del grupo se rindieron ante un público enérgico que coreó todas sus canciones, señala elimparcial.com

“México, dame un grito” y “Uno, dos, tres, we are BTS” fueron las primeras palabras de Kim Namjoon, líder de la banda y, a pesar de la barrera del idioma, esto no fue impedimento para que Bangtan y Army se comunicaran y comprendieran. Los integrantes RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook salieron al escenario, saludaron al público y ofrecieron algunas palabras en español. “Es nuestra segunda noche, hagamos que valga la pena”, dijo Jungkook, el integrante más joven de la banda. Kim Taehyung, conocido como V, y quien ha aprendido algo de español, aprovechó para hablar con los fans y dijo: “No puedo creer lo que veo”.

El estadio albergó a más de 50 mil fans de la agrupación coreana.

El pasado jueves 7 de mayo fue la primera de tres fechas en Ciudad de México, y este sábado, en la segunda fecha, miles de fans se dieron cita para disfrutar del concierto. El show comenzó en punto de las 20:00 horas y abrió con la canción Hooligan, mientras el estadio retumbó al ritmo de Watch this beat goin’ hooligan. El setlist estuvo cargado de energía con las canciones de su reciente álbum Arirang, pero también con algunos de los principales éxitos de sus casi 13 años de carrera. Canciones como Aliens, Like Animals y They Don’t Know About Us se escucharon en el recinto y con Swim, el tema principal de su reciente álbum, el público estalló para corear la canción. Con un escenario 360, una base giratoria y grandes pantallas, los fans de cualquier lugar del estadio pudieron tener una buena vista para disfrutar toda la experiencia. Con Fake Love, las “armys” estallaron en gritos y con Merry Go Round un mar púrpura se observó en el recinto con las lightsticks Army Bomb encendidas y sincronizadas en este color. La noche continuó con FYA, Fire y Body to Body, donde el recinto cantó en coreano el sonido de “arirang” y al mismo tiempo compartieron en pantallas imágenes de las fans. “Army de México, ustedes son otra cosa, están que arde. No pare, sigue, sigue fueron las palabras de Jin y “Me siento como en casa”, dijo J-Hope. Con Idol, los miembros del grupo bajaron del escenario y rodearon la zona Platino acompañados de su equipo de bailarines y banderas de colores, por lo que los asistentes de gradas pudieron tener mayor acercamiento.