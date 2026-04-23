Conquista Chayanne una vez más a sus fans, en su regreso a México

El esperado regreso de Chayanne al Auditorio Nacional no fue solo un concierto: fue una celebración colectiva. Con un lleno total desde su anuncio y un público entregado desde el primer minuto, el artista confirmó por qué sigue siendo uno de los favoritos del público mexicano.

Como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour, el cantante puertorriqueño ofreció un espectáculo que combinó coreografías, producción visual y una conexión emocional constante con sus fans, quienes corearon cada canción como si el tiempo no hubiera pasado.

El show estuvo construido como un viaje por su carrera, con un setlist que incluyó clásicos infaltables como Salomé, Provócame, Dejaría todo y Tiempo de vals, además de combinar temas más recientes, detalla quien.com