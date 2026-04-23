Conquista Chayanne una vez más a sus fans, en su regreso a México

El esperado regreso de Chayanne al Auditorio Nacional no fue solo un concierto: fue una celebración colectiva. Con un lleno total desde su anuncio y un público entregado desde el primer minuto, el artista confirmó por qué sigue siendo uno de los favoritos del público mexicano.
Como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour, el cantante puertorriqueño ofreció un espectáculo que combinó coreografías, producción visual y una conexión emocional constante con sus fans, quienes corearon cada canción como si el tiempo no hubiera pasado.
El show estuvo construido como un viaje por su carrera, con un setlist que incluyó clásicos infaltables como Salomé, Provócame, Dejaría todo y Tiempo de vals, además de combinar temas más recientes, detalla quien.com
“Está noche ustedes mandan, que yo obedezco”, saludando así a su público Chayanne por primera vez.
La estructura del concierto mantuvo un ritmo dinámico, alternando momentos románticos con bloques de alta energía. Canciones como Fiesta en América, Humanos a Marte desataron los momentos más eufóricos de la noche.
“Empecé a los diez años y han pasado 35 y aquí seguimos. Gracias, México lindo y querido... ¡Qué bonita frase que lo dice todo!”, dijo el puertorriqueño ante un Auditorio Nacional abarrotado.
El cierre, con Torero, confirmó lo evidente: Chayanne no solo interpreta sus éxitos, los convierte en experiencias colectivas que siguen vigentes generación tras generación.
Con este regreso al Auditorio Nacional, Chayanne reafirma su lugar como uno de los grandes referentes del pop latino. Su capacidad para mantenerse vigente no solo radica en sus éxitos, sino en su conexión con el público.
Años después de sus primeras presentaciones en este mismo escenario, el cantante demuestra que su fórmula sigue intacta: carisma, disciplina y una entrega absoluta sobre el escenario.