Conquista Christian Nodal a Paris Jackson con su música

Paris Jackson, hija del legendario Rey del Pop Michael Jackson, se volvió tendencia en redes sociales en México tras publicar un video en sus stories de Instagram en el que se le ve escuchando una canción de Christian Nodal.

El clip generó reacciones diversas y puso de nuevo en el foco mediático tanto al regional mexicano como al gusto musical de una figura internacional.

En el video, que rápidamente se viralizó, Paris aparece manejando su coche por un paisaje árido, acompañada de sus mascotas y con un look vaquero, mientras de fondo suena Aquí abajo, uno de los temas más populares de Nodal, lanzado en 2020 como parte de su álbum Ayayay!.